航運中斷運輸受阻 管碧玲喊話習近平：封鎖台海將動搖中國經濟

海委會主委管碧玲喊話中國領導人，封鎖台海將動搖中國經濟基盤。（海委會提供）

2025/09/22 15:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕海委會主委管碧玲今天出席「海洋素養與適能」研討會，特別對中國領導人喊話：「台灣海峽一旦封鎖，航運中斷，原物料與能源運輸受阻，不僅會拖垮地方經濟，也會反噬全國產業鏈，動搖中國的經濟基盤。」

管碧玲致詞指出，中國領導人如果有海洋素養，當他聚焦中國沿海省份，就會超越傳統戰爭的角度，看到戰爭的代價更加具體而沉重，因為他會想到福建、廣東、浙江，這些與台灣海峽毗鄰的地區，將成為直接受害者。沉船油污與化學污染會隨洋流迅速擴散，沿海養殖區與漁場遭到破壞，漁業大幅減產，當地居民的生計將遭受重擊。

更嚴重的是，污染物會進入食物鏈，透過魚類與貝類進入人體，引發中毒與長期健康風險。生物棲地的崩解，將不僅是生態的災難，更是對人類生存基礎的自我毀壞。

管碧玲強調，更進一步，這些省份正是中國製造業與出口重鎮，「台灣海峽一旦封鎖，航運中斷，原物料與能源運輸受阻，不僅會拖垮地方經濟，也會反噬全國產業鏈，動搖中國的經濟基盤」。

社會層面上，數百萬漁民與勞工將失業，形成龐大的社會壓力與治理風險。由於經濟受挫與食安問題，地方不穩定性將顯著升高。管碧玲提醒，「沒有海洋素養大國做基礎，海洋大國會成為人類海洋的災難！」

管碧玲說：「不過，這是我的異想世界。」擺在眼前的現實是中國想做「海洋大國」，台灣想做「海洋素養大國」，結論是：「透過大家的努力，我們將成為世界上文明的國家！」

