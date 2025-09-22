中市議會藍營北上「尋找陳世凱」抗議砍中捷藍線預算 綠批搞錯對象

台中捷運藍線已先自機電及龍井機廠工程開工。（中市府提供）

2025/09/22 15:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會國民黨團今北上交通部「尋找陳世凱」，抗議交通部明年原補助台中捷運藍線經費42億元，竟只核定1.68億元，補助大砍96%；中市議會民進黨團總召王立任強調，交通部已聲明是依進度補助，藍營找錯對象，應去問盧市府為何藍線進度延宕再延宕。

民進黨市議員曾威也強調，藍白在立法院修惡財劃法，交通部預算少了1100多億，等於對半砍，讓交通部可運用預算大幅縮水，也批藍營找搞錯對象，應去找立法院修惡財劃法的藍白立委。

請繼續往下閱讀...

台中市議會藍營黨團今包括書記長李中等人前往交通部，抗議中捷藍線預算被大砍，並呼籲交通部應恢復原定補助，確保捷運藍線如期推動。

王立任強調，眾所眾所周知的是，中央總預算在藍白立委修惡財劃法後，預算也大幅減少，針對軌道建設的補助採依進度審核補助，「進度到哪就補助到哪」，中央的承諾不變，藍線進度愈快，當然就能愈快拿到補助，議會藍營黨團應該要抗議的對象是台中市政府盧秀燕團隊，為何藍線進度在她任內接手快7年，進度卻大延宕，抗議不要搞錯對象。

曾威也指出，因藍白立委修惡財劃法，交通部預算也少了1千1百億，等於預算被對半砍，交通部依建設進度評估預算，反觀台中市因財劃法可望每年新增近300億，但盧秀燕跟盧市府卻一再喊窮，不肯交代如何應用新增大把財源，只政治操作藍線議題，藍營黨團若真要追究，應一起來把關盧市府新增財源如何分配，包括分配給藍線、學童營養午餐免費等，以免又流於辦撒幣式活動或宣傳盧秀燕個人秀，浪費得來不易的財源。

台中市捷運工程局指出，藍線今年6月26日先啟動機電系統暨機廠統包工程，另土建工程細部設計與監造等標案均依進度推動中，高架段細部設計期中報告也於8月完成審查，工程正朝明年各路段陸續動工邁進，為因應工程需求並支付契約款項，仍需中央依核定比例逐年編列補助。

台中捷運藍線自今年6月起先自機電及龍井機廠動工。（中市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法