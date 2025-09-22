賴清德推月薪5萬免稅新政 溫朗東指：這年連22k都要繳稅

賴清德宣布，明年起月薪5萬元以下免繳所得稅，創史上最低紀錄。（資料照）

2025/09/22 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕每年到五月報稅季，總讓人感嘆荷包大失血。不過總統賴清德昨（21日）宣布明年申報所得稅時，年收62萬元以下、等同月薪5萬元者可完全免稅，創下史上最低稅負紀錄。消息一出立刻掀起熱議。對此，政治評論員溫朗東雖稱讚政策，但也感嘆在2011年月薪僅22K就得繳稅，而如今門檻已翻倍至月薪50K。

溫朗東在社群平台Threads指出，若依各時期的課稅制度計算，歷年的繳稅門檻，並以「無配偶、無扶養、無其他收入」為前提進行比較，2011年馬英九執政時，月薪約22K就得繳稅；2018年蔡英文任內，門檻提高到月薪約34K；如今到了賴清德任內，2026年將進一步放寬至月薪約50K才需繳稅。

對此，溫朗東感嘆，「有些年輕人覺得藍白合很好，賴清德是萊爾，藍營執政也無妨。年輕人要享受盧媽鐵拳，我們也未必能阻止，但仍應平心靜氣，說該說的話。改變不了世界，無妨，盡力而為，心安理得。」

消息曝光後，引起不少網友討論，「我就是馬英九時代進入職場，起薪三萬多還要繳稅，真的很捉襟見肘」、「在馬時代我領最低勞保薪資都要繳稅了！現在還一堆眼睛看不清的被帶著亂！」、「享受久了，就會覺得一切是理所當然」、「沒經過22K的洗禮，就不懂得珍惜」、「經歷過22K時代的人，才知道誰比較會做事」、「只能說小英和賴總統的福利太好了，有些人反而身在福中不知福」。

