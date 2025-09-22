為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中共喊卡暫緩雙城論壇？官員：或許蔣萬安不願見王滬寧

    中國全國政協主席王滬寧。（路透資料照）

    中國全國政協主席王滬寧。（路透資料照）

    2025/09/22 15:08

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕上海台北雙城論壇原定9月25日至27日在上海舉行，台北市政府今早臨時宣布延期不在9月舉辦，並指「辦得早不如辦得好」。熟稔中共統戰的官員分析，暫停舉辦原因牽涉很多，有可能中國全國政協主席王滬寧想見台北市長蔣萬安，但蔣萬安也許不願意，害怕被染色，中共就先暫緩雙城論壇。

    官員研判，真正暫緩的原因目前還不確定，或許可能是中國上海那邊想要談兩岸觀光的事，但政府上週已經說明四大原則，觀光不是地方政府可以逕自跟中共洽談的，中共那邊會覺得不能談觀光，現在辦雙城論壇沒什麼意思，因為MOU根本是「雞肋」，對中共而言，MOU一點都不重要。

    對於外界指控政府「技術性卡關」蔣萬安參加雙城論壇？官員強調，人要過去是沒有問題的，關於北市府這一團，移民署本來今天早上就已經要發證了，準備要讓蔣萬安一行人參加，但北市府突然宣布延期，今天又撤回申請案，還告知下次要去再提出申請。

    關於MOU部分，官員說，其中一份水資源合作的MOU，涉及內政部國土管理署 、經濟部水利署、環境部，3個部會各有不同意見。另一份關於勞工的MOU牽涉到勞動部，勞動部也有不同意見。

    他強調，如果我們要求修改內容，北市府那邊也要問上海方同不同意，這個東西就來來去去。不過，MOU部分協調到上週五為止，感覺北市府也沒有反映什麼問題，MOU本來是今明兩天就可解決，最慢明天也可以過。

