賴清德出席「城隍夜巡諸羅城」起駕 嘉義城隍廟董贈如意「很不捨總統」

賴清德總統（左二）今出席嘉義城隍廟夜巡活動，與城隍廟董事長賴永川（左三）一起步入廟埕。（記者王善嬿攝）

2025/09/22 15:04

〔記者王善嬿／嘉義報導〕總統賴清德今午出席國定古蹟嘉義市城隍廟「2025城隍夜巡諸羅城」起駕典禮，城隍廟董事長賴永川致贈由交趾陶藝師呂勝南製作的「如意」交趾陶。賴永川說，看到受欺負，對總統「很不捨」，希望立法委員們不分黨派支持國防預算，有需要增加就增加，領台灣的錢又不保護台灣，如何能立足（台語佮人徛起）。

賴清德說，賴永川董事長一看到他就說「辛苦了」，不只用說的，還致贈「如意」交趾陶為他加油鼓勵，具有讓他在總統府操持國政能萬事如意、造福人民的意義，他一定認真打拚。

「2025城隍夜巡諸羅城」活動今中午12點半登場，賴清德、賴永川、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人上香祈福後，恭請城隍爺等神尊進入神轎，隨後扶轎步行到嘉義市吳鳳北路至光華路口，沿途民眾高喊「總統我愛你」、「總統好」，賴清德也向民眾揮手、微笑致意，下午1點半左右離去。

嘉義城隍廟董事長賴永川（左一）今致贈「如意」交趾陶給總統賴清德（左二）。右一是嘉義市長黃敏惠、右二交趾陶藝師呂勝南。（記者王善嬿攝）

