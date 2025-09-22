為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德出席「城隍夜巡諸羅城」起駕 嘉義城隍廟董贈如意「很不捨總統」

    賴清德總統（左二）今出席嘉義城隍廟夜巡活動，與城隍廟董事長賴永川（左三）一起步入廟埕。（記者王善嬿攝）

    賴清德總統（左二）今出席嘉義城隍廟夜巡活動，與城隍廟董事長賴永川（左三）一起步入廟埕。（記者王善嬿攝）

    2025/09/22 15:04

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕總統賴清德今午出席國定古蹟嘉義市城隍廟「2025城隍夜巡諸羅城」起駕典禮，城隍廟董事長賴永川致贈由交趾陶藝師呂勝南製作的「如意」交趾陶。賴永川說，看到受欺負，對總統「很不捨」，希望立法委員們不分黨派支持國防預算，有需要增加就增加，領台灣的錢又不保護台灣，如何能立足（台語佮人徛起）。

    賴清德說，賴永川董事長一看到他就說「辛苦了」，不只用說的，還致贈「如意」交趾陶為他加油鼓勵，具有讓他在總統府操持國政能萬事如意、造福人民的意義，他一定認真打拚。

    「2025城隍夜巡諸羅城」活動今中午12點半登場，賴清德、賴永川、嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人上香祈福後，恭請城隍爺等神尊進入神轎，隨後扶轎步行到嘉義市吳鳳北路至光華路口，沿途民眾高喊「總統我愛你」、「總統好」，賴清德也向民眾揮手、微笑致意，下午1點半左右離去。

    嘉義城隍廟董事長賴永川（左一）今致贈「如意」交趾陶給總統賴清德（左二）。右一是嘉義市長黃敏惠、右二交趾陶藝師呂勝南。（記者王善嬿攝）

    嘉義城隍廟董事長賴永川（左一）今致贈「如意」交趾陶給總統賴清德（左二）。右一是嘉義市長黃敏惠、右二交趾陶藝師呂勝南。（記者王善嬿攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播