蔣市府輕聲細語宣布雙城論壇延期 何孟樺：上海方面出狀況

台北市議員何孟樺表示，中台交流的阻力不在台灣內部。（記者何玉華攝）

2025/09/22 14:52

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今（22）天突然宣布台北上海城市論壇（雙城論壇）延期「不在9月辦理」，原因是評估相關事務性與技術性審查及協調仍需更周延的準備，民進黨議員何孟樺認為，能讓蔣市府這樣輕聲細語，顯然停辦的原因並不在側翼說的中央審核，而是在於上海方面出了狀況。否則以台北市長蔣萬安凡事要與中央鬥的鬥雞性格，怎麼可能對中央的批評這麼軟？

何孟樺說，北市府發出的聲明前所未有的軟，「評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備」，有人認為問題在MOU進度落後，這個講法實在是過於牽強。雙城論壇的重點從來不在毫無作用的MOU跟議程安排，這只是過場的龍套，怎麼可能為了龍套沒到，就不讓台北市長與上海黨政領導人見面及公開致詞上場？

請繼續往下閱讀...

她表示，陸委會已經說明MOU已經在週五達成初步共識，移民署今早也已經準備發證許可出境；無論是從陸委會的回應或北市府一反過去的柔和態度，都可以推斷延期的主要原因不在台灣，而是在中國。

何孟樺說，台灣與中國目前有兩個官方的交流平台，分別是台北上海的雙城論壇、杭州南投的兩湖論壇。每年的兩湖論壇舉辦都順利平和，但台北上海的雙城論壇卻是狀況不斷？這也說明問題不在藍營宣傳的陸委會阻擾兩岸交流，而是在中方的各種政治考量。

她強調，中台交流的阻力不在台灣內部，而在中國內部。藍營與其困在政黨對抗的意識形態中，繼續批評不存在的中央阻擾，在台灣內部找敵人，不如好好正視2020年以來，中國對台政策的轉變，別再以為一味討好，就能壟斷買辦利益，就能維護區域和平！

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法