    行政院本會期優先法案未列財劃法 綠委關注後續修法議題

    行政院長卓榮泰今與民進黨籍立委進行便當會，財劃法修法議題仍受到關注。（記者鍾麗華攝）

    行政院長卓榮泰今與民進黨籍立委進行便當會，財劃法修法議題仍受到關注。（記者鍾麗華攝）

    2025/09/22 14:09

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今與民進黨籍立委進行便當會，雖然財劃法未列入行政院本會優先法案，但立委仍關注相關議題。行政院發言人李慧芝會後表示，新版財劃法造成南北城鄉差距擴大，再加上中央經費大規模被釋出，地方應要負起地方自治責任。雖然如此，但中央對弱勢補助並沒有減少。

    今天出席行政院便當會的民進黨籍立委，以教文與財政委員會為主，包括林宜瑾、吳沛憶、李坤城、陳秀寳、郭昱晴、范雲、伍麗華、張雅琳。教文委員會的成員全都出席，但財政委員會僅李坤城參加。

    范雲表示，今天交流有兩個議題，一是優先法案，第二是財劃法遇到的困境。對於優先法案，本會期將以賴總統說的青年優先、弱勢優先為主，規劃把青年基本法草案、AI基本法草案，以及身心障礙者權益保障法和社會救助法、職業災害勞工保護法等修法列入優先法案。

    范雲指出，與會立委都關心教育議題，希望每一個學童都能被照顧到，以及弱勢權益絕對不能夠因財劃法的而減少。張雅琳也說，大家關注接下來到財劃法要怎麼修法，而本會期是預算會期，不管哪一個黨派立委都應該以民生為重，好好審查預算，不要再發生像今年的總預算之亂。

