郝龍斌怒轟司法不公「誓救黨工」 法務部：一切由法院審理

2025/09/22 13:44

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌昨與台中市長盧秀燕結伴首開「吃播」，邊吃邊聊並抨擊民進黨司法不公，更透露涉嫌偽造罷免連署的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹當時被羈押近百天後，經家人哀求才認罪，並質疑此為「逼人認罪」。對此，法務部今僅低調回應，因案件屬個案處理，不便表示更多意見，一切仍交由法院審理。

郝龍斌昨受訪被問及，針對黨工涉及偽造文書部分，是否與國民黨主席朱立倫有不同看法？他則回應，如今有6名黨工仍被羈押，並有100多位黨工遭起訴，並稱案件若已偵結起訴，理應不該繼續羈押，「朱主席跟我一樣，黨工為黨奉獻受難，現在司法不公很明顯，已經起訴的還繼續羈押，絕對不認同，會窮盡所有力量與資源務必替黨工平反，務必要把他們救出來。」

郝龍斌進一步提到，其辦公室的黃呂錦茹（國民黨台北市黨部主委），先前因捲幽靈連署被押98天，後因身體環境無法負荷，家人為此拜託她認罪，並質疑，「這不是押人、逼人認罪嗎？」他強調，民進黨司法不公嚴重，必須用藍白力量進行制衡，最具體方式即為2028年重返執政，真正下架民進黨。

針對郝龍斌宣稱司法不公、押人逼認罪等疑慮，法務部對此僅低調回應，因案件屬個案處理，不便表示更多意見，一切仍交由法院審理。

