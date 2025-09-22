國民黨籲賴總統深化台日關係，勿選擇性交流。（圖由國民黨提供）

2025/09/22 13:29

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨近日舉行「青年乘風計劃」前往日本參訪，盼透過交流深化台日關係。國民黨今日表示，歡迎賴清德總統拿香跟拜，跟進國民黨深化台日關係的腳步，但賴總統的台日交流卻是選擇性的，例如日本提高軍人薪水，賴清德卻視而不見，對於立法院已經通過國軍加薪，行政院竟然不編預算。

國民黨國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤表示，國民黨近4年來無論是與美國的共和黨、民主黨，以及日本的自民黨、立憲民主黨等各黨派，都有非常深化的交流，沒有任何的偏聽。賴清德總統的台日交流卻是選擇性交流，新聞也都是選擇性觀看。

凌濤指出，過去一段時間，日本主流媒體對於賴政府發起的大罷免多所批評，「讀賣新聞」提及民進黨試圖排除在野黨，「產經新聞」也提及賴政府任內加劇國內的兩極化，並加強與中國大陸的對立；「朝日新聞」批評其「用各種手段壓制反對黨，存在信任赤字」，日本主流媒體對賴總統的批評，他卻視而不見也不思檢討。

凌濤強調，日前在政大舉辦安倍晉三研究中心揭牌，賴總統把所有的和平都歸功於日本的前首相，安倍首相對於區域和平確實有很大的付出與貢獻，但賴總統的說法卻忽視中華民國國軍的努力。日本提高軍人薪水，賴總統卻視而不見，日本今年針對自衛隊的待遇提升，要不要比照？

凌濤表示，日本防衛省著重薪資結構的調整，與國民黨提升國軍待遇的方向一致。提醒賴總統學日本不要學一半，應該與日本各界針對政策、AI、經濟等方面加強合作，才是台日交流真正該走的路線。

國民黨發言人鄧凱勛表示，賴總統在國民黨訪日尾聲緊急公佈明年8月要前往日本交流，不能只是做樣子，務必要虛心學習，包括日本第7次的能源基本計畫，把核能放入基載電力的選項，甚至高達2：8的比例。賴清德團隊去交流也必須好好檢討台灣的能源配比，不要繼續擁抱非核神主牌，把台灣帶向錯誤的能源方向。

鄧凱勛指出，日本主要政黨對民生經濟都非常重視，也呼籲賴清德團隊訪日後不要繼續搞鬥爭；此外，提醒賴清德，日本在文化界、產業界相關補助都不是補助執政黨的好朋友，而是真的扶植可以進入市場的文化產業，不是拿來當成豢養綠友友的工具。

