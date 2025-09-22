為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨主席選舉！蔡志弘籲其他人停止黨內攻擊遵守競選公約

    國民黨主席候選人蔡志弘今日發表聲明，呼籲其他候選人停止黨內攻擊，並重申自參選以來，始終遵守競選公約，專注於政策論述，未曾進行任何互相攻訐的行為。（資料照）

    2025/09/22 13:22

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席候選人蔡志弘今日發表聲明，呼籲其他候選人停止黨內攻擊，並重申自參選以來，始終遵守競選公約，專注於政策論述，未曾進行任何互相攻訐的行為。

    蔡志弘表示，黨主席選舉過程應該是一場理性且有建設性的競爭，每位候選人應本著愛黨護黨的原則，進行公平且透明的競爭。他強調，自己自參選以來，始終秉持著「不攻擊、不抹黑」的態度，對黨務運作提出的是建議而非攻擊，並堅持聚焦於黨的未來發展，而非抨擊。

    蔡志弘說，選舉的競爭應該圍繞政策理念與未來的發展，而非對同黨同志的攻擊。相信只有通過理性討論與建設性意見，才能共同帶領國民黨走向更光明的未來。

    蔡志弘呼籲所有黨內候選人，無論立場如何，都應該展現出應有的黨內團結精神，避免因為無謂的爭執而削弱黨內的凝聚力，並對黨內每位成員和支持者保持尊重。他強調，選舉應以「愛黨護黨」為根本原則，共同為國民黨的未來努力。

