國民黨主席選舉！候選人蔡志弘：建議賴總統指派陳水扁訪問中國

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席候選人蔡志弘今日表示，前總統馬英九已經兩度訪中，賴清德總統應該指派前總統陳水扁訪問中國大陸，絕對可以降低兩岸惡意螺旋的不斷往上攀升。

蔡志弘指出，國民黨現任黨主席上次訪問中國大陸，是2005年4月連戰的「破冰之旅」，連戰與時任中共中央總書記胡錦濤在北京市人民大會堂進行會談，並共同發表兩岸和平發展的五項共同願景，為日後的國共關係和兩岸關係發展產生了積極重大的影響。其後，馬英九雖然兩度訪中，卻都是以卸任國民黨主席的身分，因此，他這次參選黨主席提出推動國共領導人會晤的參選政見。

蔡志弘表示，國民黨已經在野9年多，目前民進黨才是台灣的執政黨，為了台海安全以及降低如今兩岸惡意螺旋的不斷往上攀升，國民黨做為一個負責任的在野黨，國民黨應該督促民進黨進行兩岸交流，並以交流代替對抗，以溝通化解歧見。

蔡志弘提到，賴總統在2023年8月25日公開表示，希望能跟習近平見面吃飯，表達善意以及兩岸和平發展共榮的立場；今年5月20日總統就職一週年更提出，在「對等尊嚴」的前提下，歡迎兩岸交流與合作。

蔡志弘指出，陳水扁在2002年5月以總統的身分曾說，兩岸必須重啟協商大門，才能減少誤會及誤判，復談的第一步就是先行互訪。陳水扁還說，「大家其實就像是好鄰居一樣，都可以相互邀請對方來家裡坐一坐，喝喝茶。」

蔡志弘建議，馬英九以卸任總統、前國民黨主席的身分已經兩度訪中，民進黨應該要和中共展開「破冰之旅」，民進黨訪中的最適合人選便是前總統、前民進黨主席陳水扁。

