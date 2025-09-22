賴清德盼鍾東錦能照顧民進黨議員 鍾回應施政未分顏色

苗栗縣鍾東錦回應總統希望能照顧民進黨議員的說法，強調他施政不分顏色。（記者張勳騰攝）

2025/09/22 13:08

〔記者張勳騰／苗栗報導〕總統賴清德昨日前往苗栗縣頭份市義民廟揭匾，為全國人民祈福，賴總統致詞時期勉苗栗縣長鍾東錦能照顧民進黨籍議員，「不看僧面看佛面」。對此，鍾東錦今（22）日參加活動致詞時也正式回應說：「我的施政絕對沒有分顏色，我不會管你是誰，我只會管事情的對跟錯，那當然對的事情，我們全力以赴，錯的要勇於檢討改進。」

總統賴清德昨前往頭份市義民廟參拜致詞時笑說，期勉鍾東錦能照顧民進黨籍議員，蔡英文與他執政並未將苗栗縣民當外人，希望鍾東錦將國民黨、民進黨、無黨籍與民眾黨通通看作一家人，有機會時公平給予，畢竟議員有其民意支持，「不看僧面看佛面」。

鍾東錦今日參加苗栗縣衛生局舉辦的地中海飲食暨質地推廣料理競賽頒獎典禮時，正式回應總統希望能照顧民進黨議員的說法。鍾東錦說：「我從上任到現在，其實不管哪一位議員，我倒是不會分，我的施政絕對沒有分顏色，不會管你是誰，我只會管事情的對跟錯，那當然對的事情，我們全力以赴，錯的要勇於檢討改進。」

民進黨苗栗縣議員陳品安指出，鍾縣長確實可以溝通，雖偶有立場不同，但對事不對人，只要是照顧民眾的事情，他都會願意接受不同黨派議員的建議。像苑裡衛生所重建一案，為順利向中央爭取重建經費7250萬，因原址空間不足，鍾縣長也決定由縣府斥資2千餘萬向國有財產署購地，未來將結合小型親子館、臨時幼兒托育等設施。

