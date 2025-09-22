賴總統宣布月薪5萬以下明年免繳稅 許宇甄轟魚目混珠

國民黨立委許宇甄。（圖由國民黨提供）

2025/09/22 13:15

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德昨表示，政府正推動減稅政策，若1人年賺62萬元，等於月賺約5萬元者，不用繳稅，明年5月報稅適用。國民黨立委許宇甄今日表示，這個「德」政完全是空洞的政治話術，根本是拿既有制度來魚目混珠，欺騙社會大眾。

許宇甄指出，事實上，今年單身族的免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資扣除額21.8萬元、租屋特別扣除額18萬元，合計已有62.6萬元完全免稅。月入5萬免稅的制度從113年報稅就有，並非賴清德所謂的新政策。如今卻硬生生把「早就免稅的事實」包裝成「新的德政」，無異於是詐騙，為了搶救民調無所不用其極。

許宇甄再表示，台灣的稅制結構極度不均，依據財政部的資料顯示，2023年綜所稅申報戶約688.3萬戶，其中43.8％不用繳稅，而所得淨額（所得總額減除免稅額及扣除額等）500萬元以上約有6.4萬戶、占0.93％，合計應納稅額（加計股利所得分開計稅）為2079億元、占43.3％，等於不到1％富人繳了逾四成綜所稅。

而有近一半的申報戶甚至連起徵標準都沒能達到，這反映出多數國人收入偏低。更代表現在社會上真正的問題不是能不能免稅，而是「大多數人根本賺得不夠多，連起徵標準都達不到」。在低薪困境與物價高漲的壓力下，民眾真正需要的是改善薪資結構、降低生活成本，而不是聽賴清德玩弄數字。

許宇甄批評，更嚴重的是，賴清德的說法刻意營造政府在減輕人民負擔的假象，但事實上，生活中隨處可見政府政策導致的沉重壓力。例如，電價不斷上漲、食物及房租價格飆升，這些才是壓垮基層家庭的真相。當政府一方面放任通膨、錯誤能源政策與高關稅衝擊勞工，另一方面卻拿既有免稅門檻自吹自擂，完全是對人民的二度傷害。

許宇甄強調，賴清德與其花時間編造政治口號，更應正視台灣結構性的經濟問題，如何讓年輕人擺脫低薪？如何降低人民居住成本？如何建立合理的稅收分配與社會安全網？這些才是真正的施政重點。若賴清德繼續把「免稅假德政」當作政績宣傳，不僅是對人民智慧的羞辱，更凸顯政府缺乏解決問題的能力與誠意。要人民過好生活，不是靠免稅門檻的數字遊戲，而是靠真正的經濟改革與公平政策。賴政府若繼續空轉，不僅無法搶救民調，也無法挽回人民的信任。

