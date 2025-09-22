批中捷補助遭大砍 藍營赴交通部「尋找陳世凱」抗議

國民黨立委楊瓊瓔、羅智強等人與台中市議會國民黨團議員22日前往交通部「中捷藍線114年經費大砍，藍營赴交通部「尋找陳世凱」記者會，交通部次長伍勝園出來接受陳情書。（記者塗建榮攝）

2025/09/22 13:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕財劃法修法後，交通部明年度公共建設預算也大減5成，連帶衝擊各地方建設補助，但地方政府獲配財源大增4165億元，近日台中市向中央提報明年度台中捷運藍線補助經費需42億元，行政院卻僅核定1.68億元；台中市議會國民黨團率18名議員與5名藍營立委共23人在交通部門口抗議，高呼：「中央履行承諾、違法終結藍線」，若不從，不惜發動立院退回中央總預算。

台中議會國民黨團指出，中捷藍線推動進度延宕多年，政院去年1月核定綜合規劃，近日卻傳出台中提報明年度補助經費42億多元給中央，政院卻僅核定1.68億元，大砍96％補助款，要求曾身為台中隊一員的交通部長陳世凱應積極為台中發聲。

台中議會國民黨團統計，中捷藍線總工程費1479億多元，中央應負擔45.66％，地方自籌54.34％，但截至去年底，中央僅補助11億元，比應編列的24億元還少13億元。

台中議會藍營黨團發動18名議員在今日北上到交通部門口，並找來5名立法委員羅智強、林沛祥、楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔等，眾人抗議中央故意卡中捷預算，強調捷運計畫的中央與地方分攤比例已經講好，希望依照辦理，高呼口號：「中央履行承諾、違法終結藍線。」立委楊瓊瓔更稱不惜要將（中央）總預算退回，「還我們公道！」眾人後續也將陳情書遞交給交通部官員。

台中議會國民黨團書記長李中表示，藍線不僅是台中市民期盼多年的重大建設，更是改善交通瓶頸、提升都市競爭力的關鍵，中央補助大幅刪減，恐導致原有施工期程受阻，工程款調度困難，也給民眾「中央又卡盧」、「卡台中」之感。

交通部日前則指出，財劃法修正後，中央與地方資源隨之調整，地方獲配財源大幅增加4165億元，交通部明年度的公共建設預算則短少5成、約1099億多元，補助地方能量勢必受限，故有必要檢視補助金額；捷運建設屬地方自治範疇，中央對地方捷運建設則為補助性質，依統計，交通部歷年來協助地方捷運建設計畫已補助達6570億多元，其中台北市獲得的補助3155億多元最高，佔48.02％。

交通部也統計，各地方所提捷運建設計畫的補助額度均需依實際需求調整縮減，其中高雄市減少金額112.72億元最高，另台中捷運藍線計畫尚在設計作業中，依合理執行進度，行政院初核中央補助款1.69億元。因財劃法後，地方財政狀況好許多，以台中為例每年將增加295億元，交通部呼籲地方應該要扛起更多的責任。

