民進黨：蔣萬安、盧秀燕要拿又要「嘴」 做事沒半撇

2025/09/22 12:44

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今召開「要拿又要嘴 蔣盧做事沒半撇」記者會指出，台北市及台中市所獲得統籌分配款大幅增加，市長蔣萬安、盧秀燕卻聲稱中央「左手給、右手扣」、沒錢建設，要中央高抬貴手，標準政治操作，呼籲人民能看清楚。

民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君、台中市議員黃守達今在民進黨召開記者會。吳崢表示，去年財劃法修法通過後，明年度北市統籌分配款增加452億，全國第一；台中市加295億，卻跟市民說沒錢蓋捷運做建設，讓拿到更少經費的縣市情何以堪，企圖把責任推給中央，根本就是政治操作。去年修財劃法前，蔣、盧皆稱修法後，可以興建捷運，提升財政自主，修法後，又變成不會做事？無疑是「政治巨嬰」，呼籲人民能看清楚。

林亮君表示，財劃法修正後台北市增加452億，應更有財政自主能力來分配資源投入公共建設卻頻哭窮，不斷說建設受影響，是在模糊藍白立委修法公式寫錯的焦點。蔣萬安稱中央大砍台北捷運650億，但真相是這是十年的估算數字，且精準程度不高。可用8.2億改造市民廣場，難道不願意撥預算到捷運嗎？請蔣萬安少噴政治口水，多拿了錢要怎麼分配，應向市民交代清楚，做正事比噴口水重要。

黃守達表示，盧市府「要拿錢又不做事」，115年度中央挹注台中財源是史上最高1113億，多出136億，明顯比事權分配的經費高，應向市民交代多如何運用在地方建設上。且捷運經費中央核定過後，會依工程進度為核發標準，完全是以資訊落差欺騙社會。他呼籲，盧秀燕停止抹黑議員的監督，當初屢次提醒卻不被重視，導致統籌分配款345億無法分配，誰闖的禍就自行收拾殘局，盧市長別再卸責及挑起中央與地方對立。

