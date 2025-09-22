質疑興達電廠事故調查 黃國昌：台電自己調查自己如何讓居民安心

民眾黨立院黨團總召黃國昌（左）代表接下永安區烏林投居民自救會陳情書。（記者李惠洲攝）

2025/09/22 12:45

〔記者蘇福男／高雄報導〕台電興達電廠燃氣複循環新2號機GT2-2機組9月9日晚上發生爆炸火警，台電歷經10天追查，上週六（20日）召開記者會說明事故原因為承攬商「未安裝正規墊片」，民眾黨立法院黨團質疑台電從偵測到漏氣到爆炸時間，僅有短短10分鐘，認為台電的調查報告無法昭公信，今天上午赴興達電廠考察。總召黃國昌表示，台電自己調查自己，如何讓當地居民安心？

民眾黨立院黨團考察團由總召黃國昌率隊，成員包括副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、委員林國成和麥玉珍，考察團先接下永安區烏林投居民自救會陳情書，再進入興達電廠追真相。

黃國昌表示，興達電廠燃氣複循環機組標案金額高達上千億元，竟然發生大爆炸，令人匪夷所思，事故發生後，台電從未跟國人說清楚講明白，直到民眾黨立院黨團上週五通知今天要來興達電廠考察，台電隔天馬上召開記者會，董事長曾文生說明因法蘭墊片品質有問題，才導致事故發生，他認為解釋的問題比留下來的問題少很多。

黃國昌質疑，台電只說用了不合格的材質，但問題是用了什麼材質，是由哪一家廠商負責安裝的，台電在記者會說明對該廠商呵護備至，完全不敢提廠商的名字，他後來查出是台電標案的常勝軍中鼎工程，黃說，2年前他揭發有關台中火力發電廠相同弊案時，出現弊案的也是同一個廠商；無獨有偶，最近台中火力發電廠的失火事件也是由中鼎承包，為何相同廠商一再發生相同事故，台電在過程中竟然是用書面審理，沒有監工，監製，他更懷疑當初到底是怎麼驗收的，為什麼攸關安全如此重要的一個零組件，竟然會出現這麼大的問題。

黃國昌說，從台電偵測到漏氣到爆炸，大概只有短短10分鐘，他想請問台電從開始漏氣到偵測到漏氣中間隔了多久？為什麼偵測時間會拖延到那麼晚才發現？是不是有該安裝的偵測設備未安裝，這就不僅是品質不良，甚至是後知後覺，導致所引發的進一步問題，這是今天考察的重點。

黃強調，依消防法規定，真正應該進行火災事故調查的是地方政府高雄市政府，他請問高市消防局有無組成火災調查鑑定事故委員會進行調查？為何高市府還沒有進行火災事故調查，結果竟然是由台電自己對外發佈，台電自己調查自己，如何讓當地居民安心？

民眾黨立院黨團今天上午組團考察台電興達電廠，揚言追查燃氣複循環機組爆炸真相。（記者李惠洲攝）

