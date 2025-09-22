為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德盼照顧民進黨籍議員 鍾東錦：地方父母官非藍非白也非綠

    賴清德期勉照顧民進黨籍議員，鍾東錦今表示「在地方父母官的角色上，非藍非白也非綠」。圖為賴清德昨天至頭份義民廟畫面。（資料照）

    賴清德期勉照顧民進黨籍議員，鍾東錦今表示「在地方父母官的角色上，非藍非白也非綠」。圖為賴清德昨天至頭份義民廟畫面。（資料照）

    2025/09/22 12:39

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕總統賴清德昨天中午前往苗栗縣頭份市義民廟揭匾，苗栗縣長鍾東錦也全程陪同，賴清德「壓軸」致詞時表示，蔡英文與他執政並未將苗栗縣民當外人，賴清德也對鍾東錦笑說「盼能照顧民進黨籍議員」；鍾東錦於臉書FB發文稱「在地方父母官的角色上，非藍非白也非綠」。

    賴清德昨致詞時提到蔡英文與他連兩任民進黨籍總統皆協助、支持苗栗縣；賴清德也說，期勉鍾東錦能照顧民進黨籍議員，蔡英文與他執政並未將苗栗縣民當外人，希望鍾東錦將國民黨、民進黨、無黨籍與民眾黨通通看作一家人，有機會時公平給予，畢竟議員有其民意支持，「不看僧面看佛面」。

    鍾東錦於臉書FB發文指出，對於苗栗縣綠營議員的陳情只要合情合理合法，他從未拒絕，因為他期許自己成為全苗栗人民的縣長，在地方父母官的角色上，非藍非白也非綠。

    鍾東錦也說，身為縣長需在18鄉鎮市奔走，若有地方經費不足或資源到不了，他須親自看過依輕重緩急「預算的時候就趕快去做」；鍾東錦也提到，賴總統心在這塊土地，重視關心地方首長的懇託，只要雨露均霑，不分藍綠，問題自然都能迎刃而解。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播