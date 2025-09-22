賴清德盼照顧民進黨籍議員 鍾東錦：地方父母官非藍非白也非綠

賴清德期勉照顧民進黨籍議員，鍾東錦今表示「在地方父母官的角色上，非藍非白也非綠」。圖為賴清德昨天至頭份義民廟畫面。（資料照）

2025/09/22 12:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕總統賴清德昨天中午前往苗栗縣頭份市義民廟揭匾，苗栗縣長鍾東錦也全程陪同，賴清德「壓軸」致詞時表示，蔡英文與他執政並未將苗栗縣民當外人，賴清德也對鍾東錦笑說「盼能照顧民進黨籍議員」；鍾東錦於臉書FB發文稱「在地方父母官的角色上，非藍非白也非綠」。

賴清德昨致詞時提到蔡英文與他連兩任民進黨籍總統皆協助、支持苗栗縣；賴清德也說，期勉鍾東錦能照顧民進黨籍議員，蔡英文與他執政並未將苗栗縣民當外人，希望鍾東錦將國民黨、民進黨、無黨籍與民眾黨通通看作一家人，有機會時公平給予，畢竟議員有其民意支持，「不看僧面看佛面」。

請繼續往下閱讀...

鍾東錦於臉書FB發文指出，對於苗栗縣綠營議員的陳情只要合情合理合法，他從未拒絕，因為他期許自己成為全苗栗人民的縣長，在地方父母官的角色上，非藍非白也非綠。

鍾東錦也說，身為縣長需在18鄉鎮市奔走，若有地方經費不足或資源到不了，他須親自看過依輕重緩急「預算的時候就趕快去做」；鍾東錦也提到，賴總統心在這塊土地，重視關心地方首長的懇託，只要雨露均霑，不分藍綠，問題自然都能迎刃而解。

