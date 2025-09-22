KMT議員控限制雙城論壇交流 陸委會駁斥：與事實完全不符

台北市政府今天宣布雙城論壇延期不在9月舉辦，陸委會今日發聲明指出，有部分媒體或人士指控陸委會有意阻撓「雙城論壇」，對此陸委會駁斥「與事實完全不符」。（資料照）

2025/09/22 12:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市政府今天上午宣布雙城論壇延期不在9月舉辦，有媒體報導聲稱，「賴政府技術性卡關雙城論壇」，國民黨議員詹為元更指控，民進黨自己不願意兩岸交流，為什麼要限制其他人的交流呢？陸委會今日發聲明駁斥，部分媒體或人士針對陸委會有意阻撓「雙城論壇」的報導，與事實完全不符。

陸委會說明，對於市府原訂在9月下旬辦理的「雙城論壇」及簽署兩項MOU，本會依規定審查，赴中申請部分內政部亦於今天早上發證同意，可惜台北市政府已決定撤回申請，擬於日後再提出。

請繼續往下閱讀...

陸委會強調，基於過去慣例，這段期間本會持續與台北市政府密切溝通、積極協處，並協調備忘錄涉及之諸多主管機關，本會也提出四點提醒事項，初步都獲得共識；未來等市府確定舉辦時程等相關安排後，本會亦將協助市府讓論壇在合於政策法規下，順利推動。

雙城論壇延期 學者：關鍵在主辦方準備不夠周全

東海大學中國大陸與區域發展研究中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，雙城論壇延期，關鍵在於主辦方自己的程序與準備還不夠周全，而不是政府設限。政府並沒有去阻擋交流，只是相關單位依職責進行必要的審查。兩岸交流當然應該持續，但前提是對等與尊重，不能讓台灣被迫矮化或淪為統戰工具。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法