雙城論壇延期藍議員轟中央 顏若芳批：本末倒置淪為側翼

2025/09/22 12:37

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今（22）日早上突然宣布，台北上海城市論壇（雙城論壇）原規劃本月舉行，但評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，經完整考量，雙方決定「不在9月辦理」。消息一出，國民黨議員多人紛紛砲轟中央卡關，民進黨議員顏若芳表示，市府至今未完成與上海的磋商，國民黨議員不監督市府卻本末倒置炮打中央，這是什麼巨嬰心態？並指「雙城論壇早已淪為台北市長個人的政治秀場」。

顏若芳表示，台北市政府宣布雙城論壇延期辦理，國民黨議員就急匆匆發文洗地、砲打中央刁難雙城論壇，但北市府壓線送件中央，甚至至今未完成與上海方的磋商，國民黨議員不去監督北市府，反而本末倒置來砲打中央？這是什麼巨嬰心態？質疑北市府就是在用熱臉貼上海的冷屁股，但怕被罵，所以找自家人幫忙洗地、罵中央轉移焦點。

顏若芳表示，北市府去年舉辦的雙城論壇也是延期到12月舉行，辦個論壇都不乾不脆的，甚至要中央審查的資料還壓線提供，到底要如何讓人相信雙城論壇能有多豐碩的成果？

她說，國民黨一貫的伎倆就是只會把雙城論壇貼上兩岸和平的標籤，現實卻是，在雙城論壇之後，兩岸都是越交流越緊張，不止如此，論壇對台北市政的實質效益更是屈指可數，「雙城論壇早已淪為台北市長個人的政治秀場」。

顏若芳請台北市政府不要一直以交流之名行作秀之實，市政沒有效益、對岸沒有誠意，就不要再熱臉貼冷屁股了，她也要奉勸國民黨議員好好上班工作，明明是負責監督市政府的議員，如今卻成為市府側翼，令人百般無奈。

