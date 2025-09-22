謝國樑稱中央補助縮水 挑戰比拆樑罷免案更嚴重

基隆市長謝國樑（圖中）今天上午召開115年度總預算案審核會議，謝國樑坦言市府財政壓力遠比去年自己罷免案壓力還大，希望中央能多幫幫地方。圖左為財政處長謝妙蓮、圖右為主計處長賴慶純。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑今天（22日）說，原先基隆市政府估算2026年有327億元預算可運用，所以編列約300億元歲出計畫，不料受到中央決策等影響，歲入僅237億元，他說這個數字落差太大，挑戰比起去年10月挑戰（罷免謝國樑投票）更嚴重，他不諱言這幾天心情都悶悶的，但就算「現在躺在地上哭也沒有用」，只能想辦法撙節，並把實情跟大家報告，也請中央多多照顧基隆。

基市府今早召開明年度總預算案審核會議，謝國樑在會議召開前說，今年是他就任市長第3年編列預算，過去從來沒有覺得這麼辛苦跟困難，與其他縣市長聯絡，大家都有類似的感覺。

謝國樑表示，基隆去年歲入254億元，歲出基於這個數字編列。因為財劃法修法，基市增加73億元，所以2026年編列大約300億元左右的歲出計畫，希望能夠好好做事。沒有想到歲出預算編好了，實際卻只有230幾億元的歲入。

「坦白說，這幾天都悶悶的」，謝國樑說，不能說有點想哭啦，可是就是感覺不知道要如何來進行這件事情（執行預算）。今天開會就是要跟各局處首長討論，歲出計畫如何跟目前的230幾億元歲入平衡。有機會向中央請託的話，他會請中央對基隆的財政能夠給予一些照顧。

謝國樑說，未來中央補助的專案計畫，市府的配合款也跟過去的比例不一樣，也要再增加分擔比率，對基市財政又是另外一筆負擔。這個就是市府現在面臨的問題，他要很誠實的向市民朋友報告。

謝國樑表示，財劃法修法雖讓基隆增加73億元，但計畫型補助款被（中央）刪減了80、90億元，這是不爭的事實。基隆是大家的基隆，要一起努力把這些問題克服。市府會討論如何刪減、刪減哪些費用和怎麼樣完成。

