支持郝龍斌當選國民黨主席 胡志強：比我厲害多了

2025/09/22 12:18

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今日拜會全國公教軍警消聯合總會，前台中市長胡志強表示，他今天才從新加坡趕回來，希望郝龍斌能夠當選黨主席。郝龍斌比他想像中厲害得多，「比我厲害多了，原來藏了好幾手」。

胡志強說，從來沒有來台北這麼怕遲到，因為今天是「手足之交」郝龍斌的重要邀請，他如果缺席，就太沒誠意，若留在台中不來，也會引起媒體懷疑他是不是要選，他要選的階段已經過了，應該要讓給別人。

胡志強表示，他非常高興郝龍斌能夠出來選舉，「本來就是我心中的理想牌」。他今天才從新加坡趕回來，也希望郝龍斌能夠當選黨主席，更希望國民黨黨員都知道，郝龍斌比想像中厲害得多。

胡志強指出，他看到郝龍斌說「親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日」，這話講到心裡去了，讓台灣人都覺得國家有方向、有立場，有自己的堅持，中華民國再小，也是正正當當的國家，在大家的努力之下打開自己的局面，郝龍斌這幾句話，讓他感到相當厲害，比他厲害多了，原來藏了好幾手。

