水湳洞地中海白色建築 竟是基隆山姜太公道場

年近90歲的前中華開發金控董事長劉泰英（中）神采奕奕，參加基隆山姜太公道場的落成典禮。（民眾提供）

2025/09/22 12:18

〔記者俞肇福／新北報導〕曾叱吒政商界，人稱「泰公」的中華開發金控前董事長劉泰英，昨天（21日）現身在新北市瑞芳區水湳洞舉辦基隆山姜太公道場成立大會暨姜太公、北斗星君及地藏王菩薩祝壽大典；包含劉泰英、國民黨新北市立委洪孟楷、民進黨前台北市主委黃慶林、新北市民政局主任秘書莊茂坤、前民眾黨秘書長謝立功到場參與。

基隆山姜太公道場主席羅世新指出，基隆山姜太公道場設計落實永續環保理念，運用舊建物改造，整體線條簡約莊嚴，設計跳脫傳統廟宇建築風格，以地中海風情為主調，搭配道家元素，整體以藍白色系呈現，外觀融合美國白宮與總統府建築語彙，聖潔而莊嚴，展現宗教信仰現代化的嶄新面貌，成為水湳洞濱海公路上的嶄新地標。

請繼續往下閱讀...

道場除主祀姜太公、北斗星君與地藏王菩薩外，亦供奉天上聖母、財神范蠡與其伴侶西施等神尊，象徵智慧、愛情與財富的圓滿。其中最具話題性的，是設於道場前方廢棄碉堡內、有著罕見的「碉堡咖啡土地公」；羅世新說明，受到土地公託夢指示，土地公愛喝咖啡，因此可見信眾常帶來各種咖啡與點心供奉土地公，信眾參拜後，可至觀景平台享用咖啡與點心，眺望壯闊海景，感受地中海風情與宗教氛圍交融的獨特體驗。

將近90高齡的劉泰英上台致詞時說，姜子牙人稱姜太公，道行很高可以封神，大家也叫他「泰公」，但是他沒有姜太公的道行，可以封神。洪孟楷指出，大罷免期間，他曾到陽明山姜太公道場參拜，他自問沒有做過對不起選民的事情，果然讓他順利挺過考驗。電影《突破：三千米的泳氣》製作人李㼈也感謝姜太公道場，讓罹癌的父親安祥離世，保佑他的家庭平安、事業順利。

基隆山姜太公道場落成典禮，新北市立法委員洪孟楷（圖左二）與新北市民政局主任秘書（前排右二）等人到場參拜祝壽。（民眾提供）

基隆山姜太公道場前方的廢棄碉堡，成為全台少見的碉堡土地公。（民眾提供）

基隆山姜太公道場前方的廢棄碉堡，成為全台少見的碉堡土地公。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法