一同吃播獲盧秀燕支持？ 郝龍斌：若當選國民黨主席 盧會非常高興

2025/09/22 12:08

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席即將改選，候選人郝龍斌昨天與台中市長盧秀燕一同吃米糕、開直播，郝龍斌今日接受專訪時被問到，是否代表盧秀燕支持他？郝表示，盧秀燕給他很多溫暖及祝福，若當選盧會非常高興。

郝龍斌強調，若當選黨主席，一定把無私的個人特質發揮到極致，首先他絕對不會參選總統，其次是不會用黨主席的位置去謀任何職位或利益，第三是希望透過前面兩點，團結國民黨並促成在野合作，這些事情盧秀燕都清楚，也非常贊同及祝福。

郝龍斌指出，盧秀燕目前看起來是「眾望所歸」的2028總統候選人，若屆時盧仍是最強的，可以徵召她，萬一屆時有其他變數，以自己的公信力，可以邀大家坐下來商量，透過公平公開透明的機制，產生能贏的候選人，最重要是找出「總統當選人」。

他舉例，若有兩人想選總統，就會把兩邊人都找來，聽取各自說法。例如，若以民調決定，雙方與黨中央各擇民調公司，去頭去尾，取中間三家民調平均，結果誰獲勝就是誰出線。協調機制要雙方能接受，協調結果要公平公開公正，這件事由他來做，大家會相信。

郝龍斌還說，沒有2026就沒有2028，藍白在九合一選舉提名時，也將進行黨對黨協商，雙方各推彼此都能接受的代表，若有僵局，就以民調等雙方最能接受的機制來協調，找出最強候選人。

