為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    一同吃播獲盧秀燕支持？ 郝龍斌：若當選國民黨主席 盧會非常高興

    國民黨主席候選人郝龍斌拜會全國公教軍警消聯合總會。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌拜會全國公教軍警消聯合總會。（記者王藝菘攝）

    2025/09/22 12:08

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席即將改選，候選人郝龍斌昨天與台中市長盧秀燕一同吃米糕、開直播，郝龍斌今日接受專訪時被問到，是否代表盧秀燕支持他？郝表示，盧秀燕給他很多溫暖及祝福，若當選盧會非常高興。

    郝龍斌強調，若當選黨主席，一定把無私的個人特質發揮到極致，首先他絕對不會參選總統，其次是不會用黨主席的位置去謀任何職位或利益，第三是希望透過前面兩點，團結國民黨並促成在野合作，這些事情盧秀燕都清楚，也非常贊同及祝福。

    郝龍斌指出，盧秀燕目前看起來是「眾望所歸」的2028總統候選人，若屆時盧仍是最強的，可以徵召她，萬一屆時有其他變數，以自己的公信力，可以邀大家坐下來商量，透過公平公開透明的機制，產生能贏的候選人，最重要是找出「總統當選人」。

    他舉例，若有兩人想選總統，就會把兩邊人都找來，聽取各自說法。例如，若以民調決定，雙方與黨中央各擇民調公司，去頭去尾，取中間三家民調平均，結果誰獲勝就是誰出線。協調機制要雙方能接受，協調結果要公平公開公正，這件事由他來做，大家會相信。

    郝龍斌還說，沒有2026就沒有2028，藍白在九合一選舉提名時，也將進行黨對黨協商，雙方各推彼此都能接受的代表，若有僵局，就以民調等雙方最能接受的機制來協調，找出最強候選人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播