陸委會技術卡關雙城論壇？梁文傑：移民署今早本來已要發證了

台北市政府今早宣布雙城論壇延期不在9月舉辦，陸委會發言人梁文傑受訪強調，今天早上移民署本來已經要發證了，北市府宣布要暫時停止，「我們都相當意外」。（記者陳鈺馥攝）

2025/09/22 12:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北市政府今早宣布雙城論壇延期不在9月舉辦，國民黨議員詹為元隨即指控，民進黨自己不願意兩岸交流，為什麼要限制其他人的交流呢？更有媒體報導聲稱，「賴政府技術性卡關雙城論壇」。陸委會發言人梁文傑今日強調，移民署今天早上本來已經要發證了，北市府宣布要暫時停止，「我們都相當意外！」

梁文傑出面受訪表示，今天早上台北市副市長林奕樺說得很清楚，台北市所提出的兩份MOU牽涉到的部會很多，例如其中一份水資源合作的MOU，涉及內政部國土管理署、經濟部水利署、環境部。

請繼續往下閱讀...

梁文傑指出，因為牽涉到的部會很多，陸委會角色是提供協助，想辦法讓各部會意見整合在一起，但是因為協商過程牽涉到的意見不少，可能時間會比較長一點，市政府提出來時間也不是很長，所以截至上週五，大家有達成共識，本來應該會順利。

北市府喊卡 陸委會：相當意外 也有點遺憾

「今天北市府會宣布要暫時停止，我們都相當意外！」梁文傑說，其實北市府該補件得都差不多了，今天早上移民署本來已經要發證了（指核准蔣萬安等市府官員赴中），但是北市府先決定暫時撤回申請，說以後再提出申請，移民署本來是要發證讓全團都可以去了，所以我們有點意外，也有點遺憾。

梁文傑說明，上海台北雙城論壇這麼多年以來，陸委會的角色都是站在積極協助立場，這次也是一樣，因為MOU牽涉很多部會，我們都扮演積極協調的工作，整個事情陸委會和北市府的溝通協調都很頻繁和順利。

他談及，至於最後是基於什麼原因，讓他們臨時決定停止，之後才要舉辦，我們不是很清楚，如果北市府未來再提出申請，陸委會也會辦理協助的角色。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法