    政治

    以色列國會友台小組主席杜伯斯基訪台 中方咒他「粉身碎骨」

    以色列國會友台小組主席杜伯斯基（左四）率團訪台，9月16日拜會賴清德總統（右四），呈遞72位以色列國會議員簽署的挺台聯合宣言。（取自總統府官網）

    

    2025/09/22 11:53

    〔編譯盧永山／綜合報導〕以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）9月16日率團來台，並拜會賴清德總統，呈遞由過半的72位以色列國會議員所簽署，支持民主台灣國際參與的聯合宣言，讓中國再度氣噗噗。中國駐以色列大使館批評杜伯斯基已成為「中以關係健康發展的麻煩製造者」，「如不懸崖勒馬，必將摔得粉身碎骨」。

    包括中國國家主席習近平在內，中國外交部、國防部的多名大小官員都曾公開表示，搞「台獨分裂的人」，結果只能是「粉身碎骨」。如今，連友台的外國政要也被北京用這個慣用的語言恐嚇。

    杜伯斯基曾3度訪問台灣，第一次是2024年4月，受到時任總統蔡英文接見；第二次是今年4月，期間獲外交部頒發「睦誼外交獎章」；本月他第三次率團訪台，並在9月16日獲賴總統接見。

    中國駐以色列大使館微信公號「以館為家」9月21日發布消息，大使館發言人回答記者詢問時指出，杜伯斯基不顧中國強烈反對和嚴正交涉，再次竄訪台灣，多次發表涉台錯誤言論，嚴重違反一個中國原則，嚴重破壞中以關係政治基礎。

    該發言人最後強調，奉勸這個議員「不要妄想損害中國核心利益和中國人民民族感情而不用付出代價，如不懸崖勒馬，必將摔得粉身碎骨」。

    圖 圖
    圖 圖
