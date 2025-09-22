雙城論壇延期怪賴政府刁難 民進黨反問：北市府是不是壓線？

民進黨發言人吳崢（右起）、台北市議員林亮君、台中市議員黃守達22日召開者會。（記者羅沛德攝）

2025/09/22 11:54

〔記者陳昀／台北報導〕台北市政府今突然宣布，原訂本月舉行的台北上海城市論壇（雙城論壇）延後辦理，國民黨台北市議員詹為元將問題導向賴政府刻意刁難。民進黨今反批，雙城論壇簽訂的MOU牽涉許多部會、單位，北市府有沒有提早規劃，還是根本在壓線？

民進黨台北市議員林亮君今在民進黨記者會上表示，台北市政府說「辦得早不如辦得好」，聽起來是希望有更完善的規劃，國民黨議員卻批評這是陸委會、賴政府在「卡」雙城論壇，這次雙城論壇與上海簽訂的MOU牽涉許多部會、單位，北市府有沒有提早規劃、好好訂定，還是根本在壓線呢？

林亮君指出，這次北市府規劃雙城論壇的行程非常倉促，難道要逼陸委會睜一隻眼閉一隻眼、通過這些MOU嗎？所有合作協議都應該經由相關單位確認內容，尤其跟中國的交流應該更加謹慎，北市府說「辦得早不如辦得好」，那就不要跟自家議員玩兩面手法，好好將雙城論壇該交的資料、該準備的細節訂好，做平等、對等、友善互惠的交流才是正道。

民進黨發言人吳崢指出，中國今年下半年主旋律是「3個80年」，包含所謂二戰勝利、聯合國成立80年等，都是過去中華民國在國際上的成就，現在中華人民共和國試圖篡改、竊取歷史，中方對台灣的政治意圖從來沒有停過。陸委會做適當了解跟把關有其必要。

吳崢表示，講到雙城論壇，交流當然是好事，但所謂交流是雙方就立場不同對話、互相了解，如果是一邊堅持立場，另一邊被迫改變，這叫統戰。

吳崢質疑，蔣萬安在競選市長時承諾，「只要共機擾台一天不停，我就不辦雙城論壇」，這不是民進黨刀架他脖子講的，他自己要開競選支票，選完就跳票，所以蔣萬安在兩岸立場、國家主權堅持有沒有動搖、被影響、被牽著走，很多市民也會擔憂，我們還是支持陸委會適當了解把關。

