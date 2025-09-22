轟《中天》骯髒操作國民黨魁選舉 卓伯源籲朱立倫別再包庇

國民黨主席候選人卓伯源召開「只造王不爭王，藍白合迎勝選」記者會。（記者陳逸寬攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席選舉將於10月18日舉行，總計有6位候選人參與選舉，《中天新聞》近日舉辦黨魁候選人辯論會，卻僅邀羅智強、鄭麗文、張亞中、郝龍斌等4人引發爭議。未獲邀參與的候選人、前彰化縣長卓伯源今召開記者會呼籲， 現任黨主席朱立倫別再包庇《中天》，《中天》不要再欺世盜名、所有參選黨主席的人要挺善良、挺改革、挺正義。

本屆國民黨主席選舉候選人包含，一號孫文學校總校長張亞中、二號前國代蔡志弘，三號立法院黨團書記長羅智強，四號前副主席郝龍斌，五號前立委鄭麗文，六號前彰化縣長卓伯源。

卓伯源表示，《中天》所舉辦的主席候選人辯論會就是欺世盜名，《中天》沒有經過授權卻盜取、騙取國民黨的名聲，如果媒體運用骯髒、齷齪的操作，讓這場選舉變得不公平，所有候選人應該站出來抵制到底。

卓伯源透露，很感謝鄭麗文、郝龍斌同志公開聲援與肯定自己，張亞中同志也私下致電安慰他。國民黨過去被人詬病的就是醬缸文化，但所有的參選同志口頭都說反對醬缸文化，若繼續參加《中天》舉辦的辯論會就是將自己泡在醬缸裡。

此外，卓伯源也在會中提出政見，他將推動監察委員恢復民選、搶救涉偽照文書的國民黨工、法務部改隸監察院、司法首長改為民選等。

