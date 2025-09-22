為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    轟《中天》骯髒操作國民黨魁選舉 卓伯源籲朱立倫別再包庇

    國民黨主席候選人卓伯源召開「只造王不爭王，藍白合迎勝選」記者會。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席候選人卓伯源召開「只造王不爭王，藍白合迎勝選」記者會。（記者陳逸寬攝）

    2025/09/22 11:47

    〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席選舉將於10月18日舉行，總計有6位候選人參與選舉，《中天新聞》近日舉辦黨魁候選人辯論會，卻僅邀羅智強、鄭麗文、張亞中、郝龍斌等4人引發爭議。未獲邀參與的候選人、前彰化縣長卓伯源今召開記者會呼籲， 現任黨主席朱立倫別再包庇《中天》，《中天》不要再欺世盜名、所有參選黨主席的人要挺善良、挺改革、挺正義。

    本屆國民黨主席選舉候選人包含，一號孫文學校總校長張亞中、二號前國代蔡志弘，三號立法院黨團書記長羅智強，四號前副主席郝龍斌，五號前立委鄭麗文，六號前彰化縣長卓伯源。

    卓伯源表示，《中天》所舉辦的主席候選人辯論會就是欺世盜名，《中天》沒有經過授權卻盜取、騙取國民黨的名聲，如果媒體運用骯髒、齷齪的操作，讓這場選舉變得不公平，所有候選人應該站出來抵制到底。

    卓伯源透露，很感謝鄭麗文、郝龍斌同志公開聲援與肯定自己，張亞中同志也私下致電安慰他。國民黨過去被人詬病的就是醬缸文化，但所有的參選同志口頭都說反對醬缸文化，若繼續參加《中天》舉辦的辯論會就是將自己泡在醬缸裡。

    此外，卓伯源也在會中提出政見，他將推動監察委員恢復民選、搶救涉偽照文書的國民黨工、法務部改隸監察院、司法首長改為民選等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播