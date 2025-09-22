營養午餐用國產食材補助將斷炊 農民產業團體：是自廢武功之舉

營養午餐使用國產食材讓農民可計畫性生產，有收入保障，還因為在中央的監管下，更可保障學童吃的健康。（資料照）

2025/09/22 11:47

〔記者楊媛婷／台北報導〕受「財劃法」中央經費大幅撥給地方影響，中央鼓勵營養午餐使用國產章Q食材獎勵經費未列明年度預算科目，地方政府也沒編列，將面臨斷炊，農民團體表示，營養午餐用國產食材是支持農民計劃生產、穩定收入的重要來源，更重要的是在中央監管下有效保障學生健康，直言若終止將是自廢武功。

我國鼓勵營養午餐使用章Q國產食材，每名學生每餐獎助10元，偏鄉學生獎助14元，每年編列的經費約38億元，營養午餐使用國產食材覆蓋率已超過98%，但這筆經費卻受「財劃法」影響，加上中央、地方權責不明，都未編列預算下將面臨斷炊。

彩田友善農作執行長楊儒門指出，全國國中小學生人數超過180萬人，隨學校午餐鼓勵使用產銷履歷、有機、友善、溯源國產章Q食材後，代表農民計畫性生產的作物都有穩定的銷售管道，農民會願意投入數百萬元蓋溫室、購買農機具、提升田間管理等符合章Q標準，就是因為知道可透過學校午餐使用國產食材有穩定收益保障，現在學校營養午餐若不再鼓勵使用國產食材，衝擊的農民至少超過10萬人。

楊儒門進一步指出，使用國產食材就是鼓勵地產地消、愛護環境，也對學生的健康有保障，也讓學生透過食物長出對土地的愛，更重要的是中央透過該獎勵，也可控管營養午餐使用的食材品質，若全數回到地方政府掌控，恐過去營養午餐常爆出使用不當食材，或學校午餐桶長蛆，甚至採購弊案等醜聞弊端又會捲土重來。

隨台美關稅變局，楊儒門表示，我國大宗穀物與肉品進口業者已加量購買美國黃小玉與牛肉，4年將達到1百億美元規模下，美國商會6月發表的白皮書中，要求要讓美國農產品可進入我國營養午餐供餐系統，若又加上營養午餐不再鼓勵使用國產農產品，質疑是否要將我國營養午餐使用的台灣農產品，逐漸騰籠換鳥成用美國農產品，「這完全是自廢武功之舉。」

主要做大豆契作的中都農業生產合作社執行長林宗富表示，目前學校午餐領取章Q獎勵金有一前提是每月至少要讓學生飲用最少1次國產大豆豆漿，在該政策鼓勵下，使用國產大豆製作的豆奶消費量每年都有5%以上的成長，若缺少獎勵誘因，自然業者與採購的校園單位等都會「哪裡便宜、哪裡買」，當然會對國內農業造成衝擊。

