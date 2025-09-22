雙城論壇延期 曾獻瑩批中央不敢明擋、審查不乾不脆

曾獻瑩認為，雙城論壇顯然是「被延期」了。（曾獻瑩提供）

2025/09/22 11:41

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府今天早上臨時宣布，雙城論壇經評估相關事務性、技術性審查及協調進度，需要更周延的準備，不在9月辦理。台北市議員曾獻瑩表示，上海方歡迎、台北方樂意前往，然而，11日送出申請，至今尚未收到核准函，顯然是「被延期」了，批評中央不敢明擋、審查不乾不脆，導致延期甚至可能辦不成，損失最大的是兩岸和平發展的未來。

曾獻瑩指出，市府至今尚未收到核准，反倒先收到警告訊息，避免談論觀光議題、不得參加統戰活動，台北安排行程細節有許多難處，行程、人員、議題、MOU，每一個都要送中央審查，時間抓得緊，但中央不樂意台北跟上海交流，最後造成的結果就是「來不及」。

「中央跟市府的溝通不太順暢！」曾獻瑩提到，這次審預算會期至12月26日，可能還會開臨時會至明年1月，「雙城論壇大概找不出時間辦了。」正值兩岸關係緊張，台北願意進行破冰、促進兩岸交流，中央應該力促成行才是，質疑中央不敢明擋、審查不乾不脆，延期或辦不成損失最大的是兩岸和平發展的未來。

