    首頁　>　政治

    林佳龍於美媒撰文呼籲 現在是聯合國承認台灣的時候！

    外交部長林佳龍於美媒以「現在是聯合國承認台灣的時候了」為題撰文。（資料照）

    外交部長林佳龍於美媒以「現在是聯合國承認台灣的時候了」為題撰文。（資料照）

    2025/09/22 11:23

    〔記者黃靖媗／台北報導〕第80屆聯合國大會總辯論將於明（23日）開始至29日結束。外交部長林佳龍特別在美媒以「現在是聯合國承認台灣的時候了」為題撰文，呼籲世界承認台灣在世界舞台上的合法地位，並重申聯大第2758號決議未決定台灣地位，也未排除台灣參與聯合國體系等國際組織。

    美媒「新聞頭條」（Newsmax）21日刊登林佳龍「現在是聯合國承認台灣的時候了」為題的專文。

    林佳龍表示，當今世界面臨愈來愈多不確定的挑戰，包含長期衝突、民主倒退、經濟脅迫，與假訊息宣傳等，威權主義藉灰色地帶襲擾摧毀以規則為基礎的國際秩序。

    林佳龍指出，值此之際，和平不能被視為理所當然，民主國家應團結強化韌性，捍衛我們珍視的價值與生活方式。

    林佳龍表示，台灣位處「印太第一島鏈」前線，堅守民主與自由，以抵禦威權主義擴張，並憑藉強健的經濟實力與完整的半導體產業鏈，為全球穩定與繁榮做出重要貢獻。

    林佳龍指出，遺憾的是，儘管台灣對全球發展貢獻良多，卻未獲得國際社會應有的認可，也無法參與聯合國體系，這種不公不義的排除，源於中國對聯合國大會第2758號決議的惡意扭曲，並不當與其所謂「一中原則」掛鉤，將該決議武器化，藉以阻擋台灣的國際參與，而聯合國屈從中國政治壓力，以聯大第2758號決議為藉口，將台灣排除於國際社會之外。

    林佳龍表示，在聯合國慶祝成立80周年，以及距離聯合國「2030永續發展目標」僅剩五年之際，正是將台灣納入國際社會的良機，方可落實「不遺漏任何人」與「攜手共進」的願景；台灣邀請世界「一起拚」（chip in），承認台灣在世界舞台上的合法地位。

    圖
    圖
