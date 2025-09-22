「跟拍案是政治醜聞」 王義川提疑點要徐巧芯、黃國昌「踹共」

民進黨立委王義川今天在立法院召開「跟蹤政敵、政治醜聞」偷拍集團現形記者會。（記者陳逸寬攝）

2025/09/22 11:23

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委徐巧芯去年6月自稱接獲民眾爆料，指控時任民進黨政策會執行長王義川2度違規闖紅燈。王認為遭連續性跟拍報案，而今開記者會提出相關疑點，首先，跟拍者自稱媒體，拍到後卻不報導，反將照片提供給徐？其次，跟拍者來自凱思國際公司，該公司與求真民調、民報之間的關係，在政府公開資訊都有，「這應該是台灣政治史上很大的一個政治醜聞。」

徐巧芯去年6月13日秀出照片、影片，爆料王義川2度違規闖紅燈。王回應，該繳的罰單會馬上繳，但他也質疑遭連續性跟拍，報警處理。

王義川今天表示，徐巧芯指稱接獲民眾檢舉，但當天其實是一個不連續的過程，他在銀行辦事結束後先回家2小時，出來又被跟，覺得不太對勁，想要知道背後到底是誰，於是向警方報案。時隔1年多，他在8月下旬收到桃園地檢署的不起訴處分書，揭露租車跟拍他的4人受僱於凱思國際公司，並自稱媒體。

王義川指出，檢察官認為，既然是媒體從後面拍，沒有任何恐嚇危安的問題，所以不起訴。該案他總共被跟了9天，包括他被揭露照片後，又再跟了2天。

他說，該案幾個關鍵，首先是凱思國際曾投資求真民調，且兩家公司負責人在某時期是同1人；其次，凱思國際也投資民報媒體，當時他們派駐在民報的法人代表叫做張晉源，張和民眾黨主席黃國昌共同創辦公益揭弊暨吹哨者保護協會。

對於上述事件，王義川提出2個問題，第一，徐巧芯指稱是民眾提供，但相關調查這4位跟拍者都自稱媒體，哪有媒體自己抓到的新聞、拍到的照片不報導，用民眾的名義丟給徐巧芯？這到底是什麼邏輯？徐怎麼拿到的，應對外說明。

王義川表示，第二，凱思國際、求真民調和民報之間的關係，在政府公開資訊都有，黃國昌和張晉源的關係、黃和求真民調的關係，他也要公開請問黃國昌，不起訴處分書出來後，黃有無和凱思國際相關人員聯繫討論？

「我去報案最主要要知道背後是誰，現在已非常確定是凱思國際。」王義川說，後續就等徐巧芯、黃國昌回應他的問題之後，再來向各位說明。若和他們有關，那去跟蹤政敵，不管用什麼方式取得這些資訊，這就是一個政治醜聞。

