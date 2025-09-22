稱怕沒訊號不敢關窗開冷氣 陳佩琪又怨監控中心改清晨6點打電話

陳佩琪表示，家中室內加裝了強波器，但不知為何就是會在清晨、人在家中睡時會收訊不良，陳無奈地說：「我們也不知要如何改善，再這樣下去先生身體真的會承受不了。」（資料照）

2025/09/22 11:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉及京華城等弊案，日前裁定7千萬元交保，需戴電子腳環。柯妻陳佩琪在臉書上抱怨，科技設備監控中心都在凌晨打電話查行蹤，害夫妻二人睡不著。陳佩琪今（22日）再度發文控訴，監控中心今換成「6點打電話」，並強調不知為何腳環清晨就會收訊不良，睡眠老被打斷讓柯文哲症狀更嚴重，「再這樣下去先生身體真的會承受不了」。

陳佩琪表示，前些日子監控中心都在清晨3、4、5點打電話查行蹤，今天換成清晨6點，「可能是想湊個整數吧」，以他這種年紀，清晨被叫醒後大概再也睡不著了。陳佩琪提到，新冠解封後 醫界都在討論「免疫負債」現象，這幾天她終於感受到威力了，柯文哲被關押、禁見一年，少跟人群接觸，就如同新冠流行時的封閉狀態，久了自然免疫功能下降，出來這幾天不但得了帶狀泡疹，又合併嚴重感冒，整天昏昏沉沉，除了在書房看卷宗外，不然就是在距離1至2公尺的床上躺著休息。

請繼續往下閱讀...

陳佩琪坦言：「我們不敢關窗吹冷氣（怕收訊不良），這幾天也壓著他多休息，除了曾有一次騎Ubike出門和律師討論案情外，其餘時間都待在家中，也不知道為何清晨就會收訊不良，睡眠老被打斷、感冒沒得休息，感覺他症狀更嚴重了。」

陳佩琪透露，柯文哲本來就有嚴重過敏體質，一感冒就合併「hypereactive airway」發作，感冒症狀會比一般人更嚴重，過去還敢給他一些類固醇使用，現在得帶狀泡疹就再也不敢用類固醇了，能用「欣流」之類的，希望他能快點好起來，不然明天又要出庭。

陳佩琪在文末感謝各界朋友關心，強調家裡是從不緊閉門窗吹冷氣，室內也加裝了強波器，但不知為何就是會在清晨、人在家中睡時收訊不良，陳無奈地說：「我們也不知要如何改善，再這樣下去先生身體真的會承受不了。」

針對陳佩琪的控訴，高等檢察署昨也回應，因柯文哲佩戴的電子腳環曾於凌晨時段出現4次低電量、離線告警，因此才會依規定去電聯繫。

