郝龍斌：當選國民黨主席採「集體領導」 組顧問委員會

2025/09/22 10:50

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今日接受專訪時表示，若當選黨主席會採「集體領導」，不會自己一人做決策，基本上會組顧問委員會，初步規劃邀請立法院長韓國瑜及台北市長蔣萬安等藍營六都首長擔任顧問，不過，最後拍板決定的還是黨主席，他會為未來的結果負起責任。

郝龍斌以財劃法為例，會先透過智庫凝聚國民黨的看法及立法的方向，再跟縣市首長溝通協商、凝聚共識後再推動，這樣大家的目標一致朝這方向走，除了尊重專業，最重要的是針對一個共識培養革命感情及向心力，也培養以後合作的基礎。

郝龍斌說，將來黨務工作是三角形，最前面的作戰部隊是立院黨團、縣市議會黨團，後勤單位是黨中央跟智庫，把相關彈藥準備好，針對民眾的需要、政黨的方向去全力攻防，他定位自己是全方位的主席，除了溝通協調更重要也要作戰，現在選黨主席不是選立委，口才很好、很會針鋒相對，黨主席的戰力是執行力，怎樣把事情做成最重要，不是講了大家爽就好，把所有戰將團結一起，讓一加一大於二，成事、能贏，把大家團結起來才是戰力。

主持人詢問，一個月二、三千萬的黨務經費是否OK？郝龍斌坦言，這件事很吃緊，非常多勸進他參選黨主席的人都有給予保證，如果當選黨主席，會要求他們兌現，這些人都是多年好朋友，且對國民黨有感情，積極來勸進的過程中，做出這些保證，他們對國民黨、對國家有期許，加上多年交往，都有足夠信任。

主持人也問，日前與韓國瑜喝咖啡，是否有提出對黨主席的具體期許？郝龍斌指出，韓國瑜提醒他在選戰中要注意的事項，韓常講國民黨有四隻腳，國民黨要強，四隻腳都要強，分別是一般黨員、地方派系、海外黨員、黃復興黨員，現在有三隻腳都不夠強了。

郝龍斌直言，罷免案連署過程中發生死亡連署，「當然是我們的錯，代表整個黨員的掌握不確實」，因此首要工作是重新檢視黨籍，其次是積極展現戰力，提高國民黨的支持度，第三是提拔年輕人。

現任黨主席朱立倫帶領的新媒體團隊創造「萊爾校長」爆紅，郝龍斌說，這些年輕人是國民黨的公共財，當選後會把他們留下來，也會給他們更多資源，將來有什麼好的地方再繼續補強。

