雙城論壇延期 林奕華：去年上海來台北「緩辦」到12月才舉行

台北市副市長林奕華表示，去年上海團來台北參加雙城論壇，也是緩辦到12月才舉行。（記者方賓照攝）

2025/09/22 10:36

〔記者何玉華／台北報導〕台北上海雙城論壇延期不在9月舉辦，台北市副市長林奕華表示，這跟去年上海方來台北的情況是一樣的，也是將原預定的時間緩辦到12月才舉行，因為大家都希望準備上能更加周全跟完備，都是到了一個時間點確定所有的事務性、技術性事務都足夠周延了，再擇期舉辦。至於後續舉辦的時間，等到比較確定之後會再對外宣布。

林奕華說明，今年雙城論壇預定要簽的兩個合作備忘錄（MOU）內容尚未確定，不只是因為牽涉到需要中央政府的核可，中央如果有意見，台北市政府也必須在跟上海方再協調，台北市、中央、上海方必須要進行相關內容的協調。另外，分論壇的部分細節也還不夠完備，大家都希望兩岸唯一的、具指標性意義的平台，所有的準備一定都要非常確定，在所有的細節面做到完全地確認，再來做相關的舉辦。

林奕華也提到，陸委會對主論壇有要求補充講者、分論壇的細節、行程的安排，還有可能會會見的陸方官員，但這些要求倒是跟平常的要求是都是一樣的。至於2個MOU的送件，一個是1個月前，一個是將近1個月前，都是在符合中央的規範下，大約1個月的時間送去中央給部會做相關的審查，但因為牽涉的部會比較多，所以每個部會的進度是不太一樣的，這個部分我們尊重中央的權限。

