為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    雙城論壇延期 林奕華：去年上海來台北「緩辦」到12月才舉行

    台北市副市長林奕華表示，去年上海團來台北參加雙城論壇，也是緩辦到12月才舉行。（記者方賓照攝）

    台北市副市長林奕華表示，去年上海團來台北參加雙城論壇，也是緩辦到12月才舉行。（記者方賓照攝）

    2025/09/22 10:36

    〔記者何玉華／台北報導〕台北上海雙城論壇延期不在9月舉辦，台北市副市長林奕華表示，這跟去年上海方來台北的情況是一樣的，也是將原預定的時間緩辦到12月才舉行，因為大家都希望準備上能更加周全跟完備，都是到了一個時間點確定所有的事務性、技術性事務都足夠周延了，再擇期舉辦。至於後續舉辦的時間，等到比較確定之後會再對外宣布。

    林奕華說明，今年雙城論壇預定要簽的兩個合作備忘錄（MOU）內容尚未確定，不只是因為牽涉到需要中央政府的核可，中央如果有意見，台北市政府也必須在跟上海方再協調，台北市、中央、上海方必須要進行相關內容的協調。另外，分論壇的部分細節也還不夠完備，大家都希望兩岸唯一的、具指標性意義的平台，所有的準備一定都要非常確定，在所有的細節面做到完全地確認，再來做相關的舉辦。

    林奕華也提到，陸委會對主論壇有要求補充講者、分論壇的細節、行程的安排，還有可能會會見的陸方官員，但這些要求倒是跟平常的要求是都是一樣的。至於2個MOU的送件，一個是1個月前，一個是將近1個月前，都是在符合中央的規範下，大約1個月的時間送去中央給部會做相關的審查，但因為牽涉的部會比較多，所以每個部會的進度是不太一樣的，這個部分我們尊重中央的權限。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播