發起「拒領普發1萬」遭網軍攻擊 釋昭慧︰是認知作戰

面對網軍攻擊，釋昭慧今日開線上記者會直指為認知作戰，並說明她捐退休金幫助學校。（翻攝自線上記者會）

2025/09/22 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕發起「拒領普發1萬」運動的玄奘大學宗教系教授釋昭慧，近日陸續遭到各種質疑，釋昭慧法師今（22）日召開線上記者會直指，這樣的攻擊是網軍認知作戰，澄清她在玄奘大學教書的薪水加主管加給可以月領14萬元，全數回捐給學校，幫助弱勢學生，質疑她「是否會拒絕供養」，是很無聊的話題，1個月14萬薪水需要什麼供養？而她提早退休，捐出400萬元給學校永續基金，現在1個月可領2萬多元公保退休金，開的也是二手車。

釋昭慧說明，供養在佛教界是受重視之事，但受供養對象未必是出家人，也可能是父母、貧苦民眾或可憐動物，外界以為供養是高高在上，但事實是互相的祝福，彼此是平等的，佛陀不准有對價關係，因為佛法是珍貴的。

釋昭慧表示，她用自己的薪資證明，她可以拒絕布施供養，但有布施來時，她抱著感恩之心，當「過路財神」轉手捐出去，上一代出家人也都是耕作自足，而她認為，僧人做儀式性工作，即便收取主持儀式的費用，也不代表就是米蟲。

釋昭慧直指，最近遭到的不實攻擊是認知作戰，也知道最近這些辱罵內容很多是網軍操作，因此她必須站出來講話，過往她從事社會運動，也曾提告1、2位讓他們跑地檢署，也可以民事求償，把賠償金捐出，提告的策略是可以思考的，攻擊者辛苦造罪，她不動如山就是對攻擊者的懲罰，她不想和攻擊者糾纏，對這些攻擊也不屑一顧。

釋昭慧說明，布施是善意的能量流動，且不能單方面流動，精神布施和物質布施都同等重要，百行百業沒有任何人可以被指責為米蟲，社會需要各種各樣的人，不能歧視他人，她之前靠年終獎金作為零花錢，生活綽綽有餘，最近提早辦理退休，看到學校太辛苦了，把退休金400多萬元捐給玄奘大學永續基金，1個月領2萬多元公保退休金生活。

