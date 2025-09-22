雙城論壇延期舉行 林奕華：MOU尚未確定需再磋商

台北市副市長林奕華說明雙城論壇延期舉辦的考量。（記者方賓照攝）

2025/09/22 10:27

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府原定9月率團到上海出席雙城論壇，日前已通知媒體緊鑼密鼓的趕辦證件，今（22）早8點突然宣布雙城論壇不在9月舉辦，負責與上海方磋商的副市長林奕華出面說明，表示今年要簽訂的兩個MOU，尚未完全確定，為了能實質發揮交流效果，決定「急事緩辦」。

今年雙城論壇由上海市主辦，外界始終盛傳將於25至27日舉行，但市府始終未鬆口舉辦日期，並於9月11日遞件向陸委會提出申請，依慣例審查約需兩週時間；市府也在16日通知媒體行前準備工作，但今早市府臨時通知雙城論壇將不在9月舉辦。

請繼續往下閱讀...

林奕華表示，每年雙城論壇的磋商都會決定一年會有幾個時間點，一般都從第一個時間點就來進行相關的行政程序，最近檢視相關行政工作，評估很多事務性跟技術性的審查和協調進度，覺得應該還要再經過更周延的準備，所以決定不在第一個時間點9月辦理。

林奕華強調，大家都知道，雙城論壇是目前兩岸之間唯一的官方交流平台，所以一定要確定它非常的穩健跟周全，也希望這樣的交流真的能夠發揮實質的交流效果，為兩岸關係加分。因此有些細節的部份，希望可以有更多的籌備時間，讓細節可以更加的周延跟完整，才決定「急事緩辦」，雙方就協調好在有更好的準備下來進行。

對於外界傳言是陸委會卡關？林奕華表示，雙城論壇牽涉的部會蠻多的，兩個合作備忘錄（MOU）牽涉的部會也非常的多，不一定是陸委會；MOU的進度的確沒有想像中順利，有些部會的確還沒有回覆，以及有一個MOU還在磋商相關的內容，磋商是包括台北市要跟中央部會，還要跟上海方來做磋商，所以在MOU的相關內容上，尚未完全的確定。

林奕華說，每年議會都非常關心MOU的簽訂能實際上讓兩個城市彼此交流互相學習，所以當然必須要確定所有事情都是在一個完全準備好的狀況之下來進行，這也是為什麼雙城論壇向來不會只決定一個時間點的重要原因，我們希望唯一一個平台，真的要做到「雙城好、兩岸好」，一定要能夠穩健周全，而且要為兩岸交流加分，雙方是很慎重的來做相關的因應，才會「急事緩辦」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法