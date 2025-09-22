郝龍斌：2024年藍白不合被民進黨抄家 相信民眾黨一定後悔

國民黨主席候選人郝龍斌。（記者林欣漢攝）

2025/09/22 10:20

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席候選人郝龍斌過去曾批評前民眾黨主席柯文哲圖利京華城案廠商，郝昨指過去跟柯文哲過節是小恩小怨，早就翻頁了，他今日接受專訪時表示，大家放下彼此的不快，小恩小怨放下來，爭取勝選能贏最重要。2024年藍白不合被民進黨抄家，相信民眾黨一定後悔這件事。

郝龍斌指出，個人之間的吵吵鬧鬧或對彼此的不滿，有一件事是大家要學習的，就是2020年民進黨總統初選，賴清德挑戰蔡英文，真的殺得刀刀見骨，殺完以後結果他們可以變成搭檔，爭取勝選，「我們不團結，他們團結」，這個就是要大家放下彼此的不快，小恩小怨放下來，爭取勝選能贏最重要。

郝龍斌表示，2024年藍白不合被民進黨抄家，相信民眾黨一定後悔這件事，如果當初藍白合，賴總統不可能用意識形態主張台獨造成兩岸關係的緊張，不可能鬥來鬥去，鬥在野黨、弄大罷免，如果當初6成的民意能執政，這些事情都不會發生。

另外，郝龍斌今年6月接受媒體採訪時，被問到柯文哲妻子陳佩琪發起成立司法人權促進會的相關看法，郝反問「陳佩琪是誰」，他今日說明，那一天是去幫國民黨立委李彥秀助講，一堆人衝上來，吵吵鬧鬧，「他們講陳什麼，我沒聽清楚，我問的意思是陳要做什麼，後來我支持。」

主持人問，當時是沒有想到記者問的是柯文哲夫人？郝龍斌表示，對，當講是柯文哲夫人，要做什麼事情，那時候他當場就支持。那時候場面是很亂的，很多記者，他要去幫李彥秀助講，走進去的時候他們攔下來，突然冒一句話出來，後來當他們把問題講清楚後，他是支持陳佩琪做這件事的。

