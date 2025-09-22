為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    評卓伯源、張亞中逆勢而上 邱毅：郝龍斌成了大輸家

    邱毅22日在臉書發文指出，國民黨主席之爭將會更加激烈，卓伯源把握機會躍上檯面，趙少康的操作使得張亞中聲勢提高，郝龍斌反而成為大輸家。（資料照）

    邱毅22日在臉書發文指出，國民黨主席之爭將會更加激烈，卓伯源把握機會躍上檯面，趙少康的操作使得張亞中聲勢提高，郝龍斌反而成為大輸家。（資料照）

    2025/09/22 10:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中天新聞20日舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請4位黨主席候選人進行辯論，而郝龍斌並沒有出席辯論會，未收到邀請的前彰化縣長卓伯源則到現場抗議，當場痛罵中天新聞「不要臉」。前立委邱毅22日在臉書發文指出，國民黨主席之爭將會更加激烈，卓伯源把握機會躍上檯面，趙少康的操作使得張亞中聲勢提高，郝龍斌反而成為大輸家。

    邱毅指出，趙少康自認為是選戰的操盤高手，為郝龍斌操盤十拿九穩，因此趙才要郝龍斌拒絕參加中天辯論，後來趙少康又在自己的節目上大罵張亞中，拒絕張上節目公開辯論，這樣一鬧，張亞中聲勢提高反成了最大受益者；鄭麗文間接吸引了反郝選票流向，反倒是趙少康力挺的郝龍斌成了大輸家。

    邱毅提到，卓伯源在辯論那天跑到中天現場抗議，邱認為中天危機處理不當，理應邀請卓伯源入席參加辯論，正好填補郝龍斌未出席的缺憾，當天現場抗議反倒拉抬卓伯源的行情。邱毅猜測，卓伯源下一招可能會控告中天「意圖使人不當選」導向法律戰，有爭議就有聲量，就有逆轉希望。

    邱毅分析，此次黨主席選舉形成成保守派與改革派的角力，保守派以朱趙郝為代表，由郝龍斌代表參選；改革派鄭麗文異軍突起，聲勢最大，羅智強也有他的實力，張亞中的處境艱難。邱認為，現在趙少康的攻擊，反倒使張亞中獲得一搏的空間。

    邱毅指出，卓伯源對中天的抗議，使他成功躍上枱面，改革派形成鄭麗文、張亞中、羅智強、卓伯源相爭的局面。邱毅推測，此次選票中自主性黨員的比例增加，至少佔了一半，因此趙少康和郝龍斌，自以為掌握地方派系及軍系就可穩操勝券的想法，恐怕是過度樂觀。

