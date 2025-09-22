台藝術家展覽遭哈薩克取消 林楚茵：中國想讓台灣在國際噤聲

台灣當代藝術家首次在哈薩克中央國家博物館展覽，開幕前被館方單方面毀約撤展。（姚瑞中提供）

2025/09/22 09:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國持續在體育、文化、藝術等領域打壓台灣，哈薩克官方在中共施壓下，臨時取消台藝術家展覽。民進黨立委林楚茵受訪批評，中共處心積慮要併吞消滅中華民國，想讓台灣在國際上噤聲。

林楚茵指出，中國從未停止打壓台灣，連文化藝術活動都不見容，故宮的翠玉白菜等國寶到捷克展覽，強調的是中華文化及國際交流，跟中共宣稱的台獨毫不相干，中國是處心積慮要併吞消滅中華民國。

請繼續往下閱讀...

林楚茵批評，當政府國際宣傳經費被藍白刪除，中國又不斷在國際場合打壓台灣，其實有點像是裡應外合，台灣能對外展現自由民主價值的發聲機會越來越少。中國想讓台灣噤聲，若主辦單位不配合撤展，中共手法更進化，也會拿五星旗去混淆視聽，讓外國以為台灣是中華人民共和國的。

她舉例，過去聯合國大會召開期間，紐約時代廣場會有聲援台灣的聲音，抗議中國扭曲2758號決議。政府以前有經費可以租時代廣場看板，但今年完全沒辦法，必須靠台商協助才能把經費撐出來，希望藍白在預算會期不要成為幫中國讓台灣噤聲的在地協力者。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法