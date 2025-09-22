為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台藝術家展覽遭哈薩克取消 林楚茵：中國想讓台灣在國際噤聲

    台灣當代藝術家首次在哈薩克中央國家博物館展覽，開幕前被館方單方面毀約撤展。（姚瑞中提供）

    台灣當代藝術家首次在哈薩克中央國家博物館展覽，開幕前被館方單方面毀約撤展。（姚瑞中提供）

    2025/09/22 09:06

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國持續在體育、文化、藝術等領域打壓台灣，哈薩克官方在中共施壓下，臨時取消台藝術家展覽。民進黨立委林楚茵受訪批評，中共處心積慮要併吞消滅中華民國，想讓台灣在國際上噤聲。

    林楚茵指出，中國從未停止打壓台灣，連文化藝術活動都不見容，故宮的翠玉白菜等國寶到捷克展覽，強調的是中華文化及國際交流，跟中共宣稱的台獨毫不相干，中國是處心積慮要併吞消滅中華民國。

    林楚茵批評，當政府國際宣傳經費被藍白刪除，中國又不斷在國際場合打壓台灣，其實有點像是裡應外合，台灣能對外展現自由民主價值的發聲機會越來越少。中國想讓台灣噤聲，若主辦單位不配合撤展，中共手法更進化，也會拿五星旗去混淆視聽，讓外國以為台灣是中華人民共和國的。

    她舉例，過去聯合國大會召開期間，紐約時代廣場會有聲援台灣的聲音，抗議中國扭曲2758號決議。政府以前有經費可以租時代廣場看板，但今年完全沒辦法，必須靠台商協助才能把經費撐出來，希望藍白在預算會期不要成為幫中國讓台灣噤聲的在地協力者。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播