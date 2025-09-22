為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    雙城論壇延期！北市府：不在9月舉行「辦得早不如辦得好」

    台北市長蔣萬安2023年赴上海出席雙城論壇，今年由上海主辦，台北市政府今早卻突然宣布延期。圖為2023年在上海舉辦，蔣萬安出席致詞。（資料照，記者何玉華攝）

    台北市長蔣萬安2023年赴上海出席雙城論壇，今年由上海主辦，台北市政府今早卻突然宣布延期。圖為2023年在上海舉辦，蔣萬安出席致詞。（資料照，記者何玉華攝）

    2025/09/22 08:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今（22）日早上突然宣布，台北上海城市論壇（雙城論壇）原規劃本月舉行，但評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，經完整考量，雙方決定「不在9月辦理」。

    台北市政府強調，雙城論壇是目前兩岸唯一持續推動的官方交流平台，具有高度指標性意義，從合作備忘錄（MOU）、到主論壇及分論壇的主題及內容等細節事項，皆需經過反覆溝通，避免流於形式主義或僅為辦而辦。

    北市府強調，有鑒於此，市府以「辦得早不如辦得好」為重，經過周全評估及充分溝通，決定本次雙城論壇不在9月舉行，使各項溝通更周延、籌備時間更充裕、細節規劃更完善；後續確定的活動日期及相關資訊，市府將待各項條件俱備、水到渠成，再行公告。

    「兩岸關係越是艱困時，交流越需穩健與周全。」市府強調，在面對複雜多變的兩岸局勢時，市府堅持「急事緩辦」，不因外界時間壓力降低標準，而是以市民利益與城市長遠發展為優先，確保論壇能真正促進理解、累積互信，並為市民帶來具體而有意義的成果。

    北市府強調，雙城論壇的精神是「雙城好、兩岸好」。秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」的原則，市府將持續推進台北與上海之間的交流合作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播