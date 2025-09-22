為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    傅崐萁喊反年改、翁曉玲提案修法 張育萌：法盲亂湊條文

    張育萌表示，傅崐萁（左）喊「反年改」是新會期首要任務，結果馬上有立委搶著端提案，翁曉玲（右）寫條文亂到像是「補考考卷」。（資料照）

    張育萌表示，傅崐萁（左）喊「反年改」是新會期首要任務，結果馬上有立委搶著端提案，翁曉玲（右）寫條文亂到像是「補考考卷」。（資料照）

    2025/09/22 08:31

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁18日表示，國民黨團在開議後的第一優先法案，就是停砍公教人員年金。台灣青年世代共好協會理事長張育萌21日深夜發文表示，傅崐萁喊「反年改」是新會期首要任務，結果馬上有立委搶著端提案，翁曉玲寫條文亂到像是「補考考卷」，表面上說是幫退休公務員「討公道」，實際上根本是法盲亂湊條文。

    張育萌表示，傅崐萁現在的意思就是假裝沒看到財政破口，要一夕回到改革前，傅口口聲聲說要照顧軍公教，但實際上就是要再炸一個「兆元錢坑」。而翻開提案可看到，翁曉玲把《公務人員退撫法》隨物價指數調整的第67條改得慘不忍睹，原先制度有兩道門檻，物價漲跌到5%才能動；就算不到 5%，也會每四年檢討一次，設這「兩道門檻」把關，就是要避免退休金變成提款機，害基金被瞬間掏空。

    張育萌指出，結果翁曉玲衝出來喊著「反年改」，卻直接把門檻「踢爆」，翁曉玲要求「物價漲3%就必須加碼，而且調幅不能低於一半」，也就是說物價漲4% ，退休金至少自動加2%，但是跌的時候卻一毛都不會少。張育萌強調，翁曉玲最扯的是砍掉「四年檢討」這個保險機制，變成只看漲幅，翁這樣亂搞反而變成物價沒漲3%就一毛都不能動。張認為，翁曉玲這種寫法，表面上說是幫退休公務員「討公道」，實際上根本是法盲亂湊條文，把政府鎖進「提款機模式」。

    張育萌續指，目前台灣的經濟現實並不是翁曉玲所想像的那樣，台灣物價在過去20年，每年漲幅落在0.5%到2%左右，連3%都很少碰到。在現行制度下，還能靠「四年檢討」幫退休族群調整，但是照翁曉玲的版本，門檻永遠卡住，退休金一毛都不能動。張育萌解釋，實際結果就是「小通膨時代」，退休族群什麼都拿不到；如果大通膨海嘯來襲，政府財政直接炸裂，「這不是照顧，是政府和人民雙輸」。

    張育萌直言，翁曉玲此舉宛如搬石頭砸自己的腳，傅崐萁「反年改」喊得震天響，結果條文拿出來看，根本又是一份小學數學加國中公民的補考考卷，毫無專業可言。張也對此批評：「國民黨不驗算、不試算，現在乾脆把年改當成百貨公司大拍賣，國庫當成刮刮樂。說要照顧退休公務員，結果寫出來的東西，像要整自己人。新會期新氣象，建議國民黨新主席幫翁曉玲報名補習班，至少讓她先回去把國中公民念完。」

