未受新版財劃法影響 5大信賴產業明年預算增32％

賴政府力推的5大信賴產業，其中人工智慧（AI）產業明年預算共83億元。（路透檔案照）

2025/09/22 06:54

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院19日已正式開議，本會期聚焦明年度中央政府總預算，雖然因新版財劃法，4165億元被移撥到地方，但中央仍持續推動各項施政，其中賴政府力推的5大信賴產業，明年度總預算案284億元，年增32.1％，若加計非營業特種基金3億元，則達287億元。

5大信賴產業中，最具優勢的半導體產業，明年編列155億元，主要是經濟部有99億元，推動國內中小企業IC設計補助、A+淬鍊計畫—全球研發創新夥伴、晶片驅動計畫相關包括關鍵晶片與異質整合技術研發及產業發展計畫、先進晶片產業前瞻技術發展等。

另國科會則有54.2億元，聚焦晶片驅動相計畫，包括全台半導體相關軟硬體建置與資源共享、晶創國際鏈結與先進製程IC設計人才培育、高效能晶片關鍵技術與創新應用等計畫。

人工智慧（AI）產業共83億元，主要為國科會辦理晶片驅動產業創新再升級—新一代高速運算主機與AI評測環境建構、智慧科技大南方產業生態系推動方案—AI運算資料中心建置、新創與創新驅動—晶片創新創業國際鏈結及晶片與系統創新挑戰、回應重要挑戰AI研究等計畫56.9億元。

另外，經濟部辦理智慧化製造核心關鍵技術研發、邊緣AI關鍵技術生態系統建構等計畫14.6元；數發部辦理晶片驅動—AI產業應用與普及發展、加強投資AI新創實施方案等計畫8.8億元。

次世代通訊產業明年投入36億元，主要是經濟部推動晶片驅動6G通訊產業創新、次世代通訊國際合作與實驗網暨驗測平台、次世代通訊整合驗測試煉等計畫19.7億元；國科會辦理低軌通訊衛星本體與酬載研製等計畫14.3億元。

安全監控產業明年則僅編8億元，主要是數位部辦理深化資安跨部會整合聯防、晶片驅動產業創新再升級-後量子密碼應用發展、軍民通用資安技術研發補助等計畫5.9億元。另軍事工業產業5億元，由經濟部辦理國防產業創新發展推動、軍機軍艦國造推動等計畫經費。

