柔術世錦賽我金牌選手被掛五星旗 駐日代表處嚴正抗議 主辦單位致歉

駐日代表李逸洋指出，對於主辦單位錯掛國旗一事，除誤導國際社會以為「台灣是中國之一部分」的錯誤訊息，也嚴重侵害台灣尊嚴。（資料照）

2025/09/21 23:26

〔記者黃靖媗／綜合報導〕「2025世界柔術錦標賽」18日至21日在日本千葉舉行，主辦單位日前在頒獎典禮中，將台灣獲得金牌選手後方的國旗，錯掛為中國國旗。根據中央社報導，駐日代表處20日提出抗議後，主辦單位已發出正式道歉文，深表歉意。

中央社報導，針對柔術錦標賽主辦單位在19日頒獎典禮中，將台灣奪得金牌選手後方的國旗錯掛成中國國旗一事，駐日代表處教育組組長黃冠超20日上午前往會場進行了解，並向主辦單位提出嚴正抗議。

駐日代表李逸洋表示，台灣與中國互不隸屬是不爭的事實，而台灣選手以卓越的成績獲得優勝，主辦單位應予選手及所代表國家應有的尊重。

李逸洋指出，對於主辦單位錯掛國旗一事，除誤導國際社會以為「台灣是中國之一部分」的錯誤訊息，也嚴重侵害台灣尊嚴，駐日代表處已提出嚴正抗議，要求今後賽程中不能再度發生相同情形。

對於駐日代表處的抗議，主辦單位說，19日頒獎典禮因工作人員疏失而錯掛國旗，對此造成困擾，深表歉意，自即日起會注意改正。

