為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    向查理柯克致意 台聯黨：將催生「台灣轉折點」

    美國知名右派政治倡議家查理柯克日前遭槍殺，台聯黨今與福和會、西門町台獨旗隊、台灣國、台灣保守主義學會等組織赴西門捷運站外，共同向查理柯克致哀。（台聯提供）

    美國知名右派政治倡議家查理柯克日前遭槍殺，台聯黨今與福和會、西門町台獨旗隊、台灣國、台灣保守主義學會等組織赴西門捷運站外，共同向查理柯克致哀。（台聯提供）

    2025/09/21 22:11

    〔記者林哲遠／台北報導〕美國知名右派政治倡議家查理柯克（Charlie Kirk ），日前在演說時遭槍殺，台聯黨今日與福和會、西門町台獨旗隊、台灣國、台灣保守主義學會等組織赴西門捷運站外，共同向查理柯克致哀。台聯黨主席周倪安表示，柯克生前創立了「轉折點美國（Turning Point USA）」組織，喚醒了一代美國人，台聯黨對其生前精神相當動容，將邀集相關右派的有志之士，催生「台灣轉折點」。

    周倪安說，向柯克致哀，已經是美國極為重視的運動，除了聯邦政府各機關下半旗，參議院也已經決議，將柯克的生日定為美國國定紀念日，可見美國相當重視國家英雄的辭世，因此，台聯黨選擇在9月21日、柯克出殯的日子，跟進美國向其致意，延續其精神。

    台聯黨秘書長王銘源指出，相對於美國對柯克的重視，台灣無論是政府或主流媒體，都未置一詞。這實在是非常可惜。查理柯克一生追求真理與價值，並為此而犧牲，所以感動了很多美國人。

    知名經濟學家吳嘉隆表示，紀念查理柯克，是重視言論自由、反對宗教暴力的義行。而台灣民主化有一大欠缺，就是有民主黨，但是缺少像共和黨這樣的右派政黨。台灣需要有勇氣，為了正確的價值而戰鬥。

    前民進黨主席林義雄之女林奐均說，台灣做為民主自由的國家，卻不了解柯克這位自由英雄離世的意義，是相當可惜的事；這是因為台灣的媒體，觀點多受中國或極左派外國媒體的影響，台灣人可說是被這些左派媒體給洗腦了。期待台灣年輕人，也要有Turning Point來了解政治真理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播