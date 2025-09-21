南天宮金媽祖盃排球賽 宜縣長選舉4熱門人選同框

南天宮金媽祖盃排球賽，撮合林國漳（左起）、吳宗憲、陳琬惠、張勝德4位下屆宜蘭縣長選舉熱門人選同框。（記者江志雄攝）

2025/09/21 20:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕南方澳南天宮第一屆金媽祖盃全國排球錦標賽，今天（21日）撮合下屆宜蘭縣長選舉熱門人選同框，包括綠營的宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳、國民黨籍議長張勝德及不分區立委吳宗憲、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，4人首度同台接受媒體拍照，展現民主風度。

南方澳南天宮慶祝建宮75週年，在羅東國中舉辦首屆金媽祖盃全國排球錦標賽，分成社會男子組及社會混合組，共19隊參賽，主辦單位請來南天宮一尊67公分高、24公斤重的金媽祖神尊到場，為選手加持祈福。

開幕典禮上，林國漳、張勝德、吳宗憲、陳琬惠同時現身，4人致詞時雖然沒有提到選戰議題，仍為比賽增添選舉味。民進黨力挺的林國漳，繼昨天表態「慎重考慮」後，今天接連參加宜蘭縣民進黨慶捐血活動、金媽祖盃全國排球錦標賽開幕，被支持者解讀在為參選試水溫。

林國漳致詞時笑稱，他受邀擔任比賽的裁判顧問，但現場有金媽祖坐鎮，賽事一定能公平公正，根本不需要有裁判顧問，他還提到國內成立運動部，部長李洋才30歲，在場的年輕選手們日後都有機會當上部長。

吳宗憲說，排球運動在台灣越來越受喜愛，成為全民運動新選擇，今天的比賽有南天宮金媽祖親臨球場，不只是守護與祈福，更象徵「人心向善、團結互助」，與排球強調的合作精神完美契合。

陳琬惠肯定南天宮長期支持公益，期盼地方各界向運動部爭取更多經費，推展宜蘭縣排球運動。張勝德感謝南天宮舉辦排球賽，讓全國選手同場比賽，祝福選手打出理想成績。

比賽會場請來一尊67公分高、24公斤重的金媽祖坐鎮祈福。（記者江志雄攝）

首屆金媽祖盃全國排球錦標賽，共有19隊參賽。（記者江志雄攝）

