突徵駐芬蘭記者遭質疑討好林昶佐 「中央社」發聲反駁了！

〔即時新聞／綜合報導〕由政府補助的《中央通訊社》近日突然徵求駐芬蘭特約記者，被揣測與駐芬蘭代表林昶佐有關，國民黨立委翁曉玲今天（21日）更跳出來質疑，中央社臨時徵駐芬蘭記者是要幫林昶佐「做宣傳」，國內有媒體更針對此事連發數篇報導，且下標有明顯「酸味」。對此，中央社今傍晚做出回應，直指某媒體「未依新聞平衡的原則取得中央社的回應，令人遺憾」。

中央社昨天夠透過臉書公開徵求駐芬蘭特約記者，以首都赫爾辛基為派駐地點。該貼文一曝光隨即引起議論，翁曉玲跳出來質疑是為了「服務」林昶佐，稱現在媒體要請特派員或駐點記者都不容易，要也是派駐與台灣關係較緊密的國家，芬蘭與台灣過往並沒有多熱絡，現在卻突然要徵駐芬蘭特約記者，不免讓人懷疑是不是要特別幫林昶佐寫新聞、做宣傳？她還撂話，未來會重點審查中央社駐外記者的預算狀況。

除此之外，有媒體也特別針對此事發了數篇報導，除了翁曉玲的質疑，還引述了學者發言，下標「討好林昶佐？」，或是採訪民眾黨立委劉書彬，批評有「因人設事」之嫌。

對此，中央社今天特別發布澄清聲明：「聯合新聞網今天連發4篇報導，引述立法委員與學者對本社計劃聘任駐芬蘭特約記者一事提出質疑與指教，但未依新聞平衡的原則取得中央社的回應，令人遺憾。本社為善盡為訂戶與讀者報導國際新聞的責任，近來在經費緊縮的情況下，在海外以聘請特約記者方式，增加若干駐點，包括西班牙、埃及、波蘭、立陶宛、瑞典、澳洲等地，這些特約同仁都是以按件計酬方式給予酬勞，且每月有稿酬上限。」

「本社選派駐外記者，不論編制內同仁或特約人員，一般均需考量當地新聞量與預算，若是新聞量較多且常年派有記者的駐點，例如華盛頓、東京等地，以編制內同仁為優先選擇，有些地點新聞量較少，或因語言因素，以聘請在地的台灣僑民擔任特約記者為變通做法。此次召募駐芬闌特約記者，考量本社目前財務吃緊，計劃是以相對節省的方式聘用，比照瑞典、立陶宛等地特約記者，按件計酬。在財務狀況改善之前，本社未來仍將以同樣方式，增加更多駐外據點。」

而律師林智群今晚轉發該消息，「聯合報連發好幾個新聞，想配合翁曉玲帶風向，說中央社找『駐』芬蘭記者，是要拍林昶佐馬屁……翁曉玲就算了，聯合報應該也有自己的特派記者吧？因為平常新聞量沒那麼多，不可能花錢長駐一個記者，就找當地（懂當地語言）的台灣移民，平常沒給薪水，碰到有新聞議題時再請對方做一則新聞報導，按件計酬。」

