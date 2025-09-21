為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台中黨員座談 羅智強自稱「常勝將軍」：其他人都敗戰怎贏2028？

    參選國民黨主席的立委羅智強（右）今晚到台中舉辦黨員座談會，強調自己能帶領國民黨重返執政，暗酸檯面其他候選人大部分都打敗仗。（記者陳建志攝）

    2025/09/21 20:38

    〔記者陳建志／台中報導〕國民黨黨主席選舉開跑，登記參選的國民黨立委羅智強今天晚間前往台中東區福聯新城舉辦黨員座談會，吸引近百位民眾到場參加。羅智強表示，自己是最能團結國民黨的人，還讓民進黨從來不跟人道歉的邱議瑩跟他道歉，強調自己不論參選還是輔選都打勝仗、是最能帶領國民黨打贏2028大選的人，暗酸檯面上其他候選人大部分打敗戰，都沒有贏。

    羅智強今晚到台中東區福聯新城舉辦黨員座談會，允諾在立法院一定做到停砍年金，還給軍公教尊嚴，並稱黨主席是要帶領國民黨打贏2028總統大選，自己2018年參選台北市議員拿到全台北市最高的4萬多票，選大安區立委也勝選，還擊潰大惡罷，輔選2008、2012總統大選也都打勝仗，自己可說是輔選總統勝率最高的人、是常勝將軍，暗酸現在檯面上其他候選人大部分打敗戰，都沒有贏，現在說自己武功高強、兵法熟悉，一定可以打勝仗，大家會相信嗎？

    羅智強還說，民進黨立委邱議瑩在立法院用紙扇打他耳光，自己很有風度沒有還手，但告她民事勝訴獲賠20萬，自己將錢捐出來，捐給罷免黃捷的高雄年輕人，「讓邱議瑩去罷免黃捷」，幫大家出氣。

    羅智強並強調自己是最接地氣、最能帶領年輕人的黨主席，徒步全台幫同志輔選，並稱國民黨之所以敗選就是因為不團結，2018年時自己募到的錢幫忙韓國瑜、盧秀燕登廣告，今年大罷免賣書所得的1300萬，也拿出來幫同志反罷免登廣告，可說是最能團結國民黨的人。

    羅智強稱，現在最重要的戰場在立法院，自己身為立委，在第一線和民進黨作戰，是最能無縫接軌發揮戰鬥力的人，請黨員支持，一定會領導國民黨重返執政，並帶領現場民眾高喊「國民黨要強，就選3號羅智強」。

