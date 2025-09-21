林俊憲永康鹽行成立後援會 提出多項福利政見

立委林俊憲（前左）為「肇輝挺憲後援會」授旗。（記者劉婉君攝）

2025/09/21 19:50

〔記者劉婉君／台南報導〕民進黨立委林俊憲爭取2026年台南市長黨內提名，今（21）日在永康鹽行成立「肇輝挺憲後援會」，拋出包括敬老禮金、育兒津貼、生育獎勵金等多項社會福利加碼的政見。對於民進黨針對黨內初選祭出「禁大咖條款」，參選人必須在10月1日前撤下與總統賴清德的合照，林俊憲表示，該項規定為民進黨長期的慣例，每個黨員都應該要配合，他也會在規定的時間內完成下架。

「肇輝挺憲後援會」今天下午在台南市議員黃肇輝鹽行服務處成立，林俊憲為後援會授旗，也提出政見。他說，台南在部分福利政策無法做到6都第一，但也不能當6都最後，「黃偉哲市長是好人，但有比較節儉」，自己未來若有機會當選市長，敬老禮金、生育獎勵金可以乘以2，提高育兒相關津貼，並取消65歲以上健保補助排富條款，加強老年及幼兒社會照顧。

而針對黨內的「禁大咖條款」，林俊憲受訪時表示，那是民進黨的慣例，並非新規定，每一個黨員、每一個參選的人都應該要遵守，他也已請辦公室人員展開巡查，在黨規定的期限內撤下合照看板。

立委郭國文則在致詞時表示，對於這一陣子的台南選情民調要特別小心，如果民進黨黨內初選遭到藍營、白營操作，藍白二黨在大選時又抽腳去支持他們自己的候選人，那台南就危險了，呼籲支持者務必集中支持林俊憲。

