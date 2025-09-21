為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    康家瑋包場挺李㼈《突破》 拚中正萬華黨內提名有信心

    全民運動推廣協會理事長康家瑋，今（21）舉辦國片《突破：3000米的泳氣》電影包場，身體力行挺國片、挺運動。（記者何玉華攝）

    全民運動推廣協會理事長康家瑋，今（21）舉辦國片《突破：3000米的泳氣》電影包場，身體力行挺國片、挺運動。（記者何玉華攝）

    2025/09/21 19:34

    〔記者何玉華／台北報導〕明年擬再披戰袍投入中正、萬華市議員選舉的全民運動推廣協會理事長康家瑋，今（21）舉辦國片《突破：3000米的泳氣》電影包場，身體力行挺國片、挺運動；對於三立記者馬郁雯傳出也有意投入同一個選區競爭初選，康家瑋表示，熱烈歡迎任何有意為中正萬華奉獻的黨內同志。

    康家瑋說，身為台北市全民運動推廣協會理事長，得知李㼈拍攝《突破》的計畫時，便承諾大力響應，並主動在自己的故鄉西門舉辦搶先試映會，希望支持國片、支持運動、支持運動平權。李㼈感謝康家瑋的支持，並表態對康家瑋力挺到底，「好的人才就要為地方服務」，他會全力相挺，也會幫忙掃街。

    民進黨內湧言會北北基桃的民意代表幾乎都到場，包括立委林楚茵、台北市議員顏若芳、林延鳳，新北市議員黃淑君、李宇翔，桃園市議員黃瓊慧，基隆市議員鄭文婷等人均到場力挺。

    對於三立記者馬郁雯有意投入中正萬華初選，康家瑋表示，民進黨在中正萬華選區目前有2席提名空間，他與馬郁雯和其男友李正皓是多年好友，任何黨內同志有意為中正萬華奉獻他都會熱烈歡迎；也強調他從國語實小、弘道國中，長年住在萬華，是萬華第四代，上次失利後仍在地方持續服務，相信地方上社團、里長、民眾都有看到，對於這次選舉很有信心。

    全民運動推廣協會理事長康家瑋（右三），包場《突破：3000米的泳氣》電影，立委林楚茵、台北市議員林延鳳、顏若芳到場相挺。（記者何玉華攝）

    全民運動推廣協會理事長康家瑋（右三），包場《突破：3000米的泳氣》電影，立委林楚茵、台北市議員林延鳳、顏若芳到場相挺。（記者何玉華攝）

    康家瑋說，在地方持續服務，相信地方上社團、里長、民眾都有看到，對明年選舉很有信心。（記者何玉華攝）

    康家瑋說，在地方持續服務，相信地方上社團、里長、民眾都有看到，對明年選舉很有信心。（記者何玉華攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播