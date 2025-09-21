康家瑋包場挺李㼈《突破》 拚中正萬華黨內提名有信心

全民運動推廣協會理事長康家瑋，今（21）舉辦國片《突破：3000米的泳氣》電影包場，身體力行挺國片、挺運動。（記者何玉華攝）

2025/09/21 19:34

〔記者何玉華／台北報導〕明年擬再披戰袍投入中正、萬華市議員選舉的全民運動推廣協會理事長康家瑋，今（21）舉辦國片《突破：3000米的泳氣》電影包場，身體力行挺國片、挺運動；對於三立記者馬郁雯傳出也有意投入同一個選區競爭初選，康家瑋表示，熱烈歡迎任何有意為中正萬華奉獻的黨內同志。

康家瑋說，身為台北市全民運動推廣協會理事長，得知李㼈拍攝《突破》的計畫時，便承諾大力響應，並主動在自己的故鄉西門舉辦搶先試映會，希望支持國片、支持運動、支持運動平權。李㼈感謝康家瑋的支持，並表態對康家瑋力挺到底，「好的人才就要為地方服務」，他會全力相挺，也會幫忙掃街。

請繼續往下閱讀...

民進黨內湧言會北北基桃的民意代表幾乎都到場，包括立委林楚茵、台北市議員顏若芳、林延鳳，新北市議員黃淑君、李宇翔，桃園市議員黃瓊慧，基隆市議員鄭文婷等人均到場力挺。

對於三立記者馬郁雯有意投入中正萬華初選，康家瑋表示，民進黨在中正萬華選區目前有2席提名空間，他與馬郁雯和其男友李正皓是多年好友，任何黨內同志有意為中正萬華奉獻他都會熱烈歡迎；也強調他從國語實小、弘道國中，長年住在萬華，是萬華第四代，上次失利後仍在地方持續服務，相信地方上社團、里長、民眾都有看到，對於這次選舉很有信心。

全民運動推廣協會理事長康家瑋（右三），包場《突破：3000米的泳氣》電影，立委林楚茵、台北市議員林延鳳、顏若芳到場相挺。（記者何玉華攝）

康家瑋說，在地方持續服務，相信地方上社團、里長、民眾都有看到，對明年選舉很有信心。（記者何玉華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法