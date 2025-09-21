批藍想複製「天坑」 高市議員：韓市府對美濃大峽谷消極不作為

高市議員鄭孟洳指韓市府當年冷處理美濃大峽谷，相關新聞無故被下架。（鄭孟洳提供）

2025/09/21 19:19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕美濃大峽谷鬧得沸沸揚揚，前高雄市新聞局長王淺秋於政論節目批評民進黨立委探視該案受害阿婆，是「作秀」、「施壓」。高雄市議員鄭孟洳今天（21日）對此嚴正駁斥，指王的言論不僅抹煞民代對基層的關懷，更是刻意模糊焦點，企圖讓外界忘卻當年韓國瑜市府對美濃大峽谷案的消極不作為；她也質疑美濃大峽谷案，藍營是想複製2018年的天坑議題。

鄭孟洳回顧，2019年3月底至4月，韓國瑜前市長忙於出訪港澳與美國之際，有民眾以空拍機揭露，美濃一處列管盜採舊坑遭大量砂石車傾倒廢土；然而，當時的韓市府環保局竟以「假日」為由推託，無法第一時間確認，且「當年有媒體追蹤報導該案，新聞卻無故被下架」。

請繼續往下閱讀...

鄭孟洳質疑，時任新聞局長王淺秋，為何未對後續發展發布任何說明？韓市府是否企圖壓制新聞，外界自有公評。她更指，當時的經發局長伏和中、環保局長袁中新，及對砂石產業應相當熟悉的副市長李四川，皆未見對此弊案提出任何具體防制或改善措施。

鄭孟洳表示，韓國瑜2018年在美濃獲得逾6成選票，其岳父家族更長年經營砂石業，但韓市府團隊卻對鄉親的痛處視若無睹。她痛批：「相較陳其邁市長上任後，立即震怒並下令嚴加取締，韓市府的冷處理與零作為，才是對美濃鄉親最大的傷害。如今藍營竟反過來指責關心地方的人作秀，這就是最典型的雙重標準。」

鄭孟洳強調，市民的眼睛是雪亮的，分得清誰在做事、誰在噴口水。她呼籲「藍營若想複製2018年的天坑議題，應先誠實面對自己當年的執政失能與卸責，而不是對過去的錯誤選擇性失憶。這種只會指責別人、放縱自己的作法，才是看在高雄市民眼裡真正的作秀！」

「2018年天坑議題」，是指當年極端氣候豪雨，造成高雄路面受損嚴重，出現近5000個大小坑洞，當時選市長的韓國瑜抓住此議題猛打，讓「韓流」聲勢更加壯大，最終在市長選戰中打敗陳其邁。

相關新聞：

探訪美濃阿嬤傷勢 邱議瑩：盼阿嬤早點康復、繼續種芭樂

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法